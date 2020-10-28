أول تعليق من رئيس الزمالك السابق على قرار مركز التسوية والتحكيم

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 08:36 م
بوابة الفجر
أحمد السيد
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أكد ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، أن قرار مركز التسوية والتحكيم يقبل الطعن عليه من المتداخلين والجهة المحكوم ضدها وهي اللجنة الأولمبية، وهي خطوة جديدة في التقاضي يحق للطرف الأخر الاستفادة منها.
 
وقال عباس أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينظر البعض لمباراة الزمالك المقبلة باعتبارها شماعة أو وسيلة لرفض التحركات القانونية والقضائية المكفولة بحكم القانون واللوائح المعمول بها في مصر.

وأضاف رئيس الزمالك السابق، أن فريق كرة القدم الممثل في الجهاز الفني والإداري واللاعبين قادر على تحقيق المطلوب منه واستكمال مشواره القاري بعيدا عن المشاكل الإدارية الحالية والتي لم تؤثر عليه في يوم من الأيام ومضى في طريقه حتى تحقق هدفه بالوصول إلى هذه المرحلة من المنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا.

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ممدوح عباس مرتضي منصور دوري أبطال افريقيا الللجنة الأولمبية الأخلي

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