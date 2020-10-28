عاجل.. نقل رئيس الجزائر إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية

أفادت وكالة رويترز البريطانية اليوم الأربعاء بنقل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية.

فيما كانت قد أعلنت الرئاسة الجزائرية دخول الرئيس عبد المجيد تبون، الى المستشفى العسكري بعين النعجة أمس الثلاثاء، مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة، وفقا لما أوردته شبكة "روسيا اليوم".





وفي سياق متصل، كانت قد شددت الرئاسة على أن الحالة الصحية للرئيس تبون لا تستدعي القلق، مؤكدة أنه يواصل نشاطاته اليومية من مقر علاجه ولم توضح الرئاسة سبب دخول تبون المستشفى.