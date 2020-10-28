"مصنعك جاهزة" ندوة تعريفية لجهاز المشروعات بالبحر الأحمر للمجمع الصناعى بالغردقة (صور)

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 08:33 م
بوابة الفجر
محمد طه
Advertisements
نظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فرع البحر الأحمر، بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية والغرفة التجارية بالبحر الأحمر، ندوة تعريفية عن المجمع الصناعى المقام بمدينة الغردقة التابع للهيئة العامة للتنمية الصناعية تحت شعار "مصنعك جاهز"، وذلك بمكتبة مصر العامة بالغردقة.

حضر الندوة كلا من نادر عبد الظاهر، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بمحافظة البحر الأحمر، ونجلاء عبد العال مدير عام إقليم جنوب الصعيد بالهيئة العامة للتنمية الصناعية وخالد رضا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحر الأحمر وعدد من قيادات المحافظة، وممثلى البنوك.

تناولت الندوة شرح تفصيلي لأنظمة السداد لقيمة الإيجار أو التمليك للوحدات، وأنظمة القروض المقدمة من البنوك، وذلك فى ضوء مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، كما تم شرح تفصيلي لمساحات الوحدات المتاحة للمستثمرين والقطاعات الصناعية المستهدفة في المجمع الصناعي بالغردقة.

وقال مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بمحافظة البحر الأحمر، إن كافة الوحدات مجهزة بكامل المرافق، كما أنه تم تسهيل كافة إجراءات تسليم الوحدات للمستثمرين، وتم استعراض عرض تقديمى للتعريف بمزايا الحصول على الوحدات الصناعية والتسهيلات المقدمة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودور جهاز تنمية المشروعات في تمويل المعدات والالآت، وبناء على توجيهات محافظ البحر الأحمر بعد انتهاء الندوة تم عمل زيارة ميدانية إلى مجمع صناعات الغردقة.
"مصنعك جاهزة" ندوة تعريفية لجهاز المشروعات بالبحر الأحمر للمجمع الصناعى بالغردقة (صور)
"مصنعك جاهزة" ندوة تعريفية لجهاز المشروعات بالبحر الأحمر للمجمع الصناعى بالغردقة (صور)
"مصنعك جاهزة" ندوة تعريفية لجهاز المشروعات بالبحر الأحمر للمجمع الصناعى بالغردقة (صور)
"مصنعك جاهزة" ندوة تعريفية لجهاز المشروعات بالبحر الأحمر للمجمع الصناعى بالغردقة (صور)
"مصنعك جاهزة" ندوة تعريفية لجهاز المشروعات بالبحر الأحمر للمجمع الصناعى بالغردقة (صور)
"مصنعك جاهزة" ندوة تعريفية لجهاز المشروعات بالبحر الأحمر للمجمع الصناعى بالغردقة (صور)
"مصنعك جاهزة" ندوة تعريفية لجهاز المشروعات بالبحر الأحمر للمجمع الصناعى بالغردقة (صور)
"مصنعك جاهزة" ندوة تعريفية لجهاز المشروعات بالبحر الأحمر للمجمع الصناعى بالغردقة (صور)

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

منذ أقل من نصف ساعة

خاص - الأهلي يحسم مصير فتحي من المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الأيام المقبلة

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من رئيس الزمالك السابق على قرار مركز التسوية والتحكيم

منذ أقل من ساعة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مد مهلة التصالح

منذ حوالي 5 ساعات

وليد سليمان يوجه طلبا مثيرا لـ"موسيماني"

منذ حوالي 10 ساعات

في بيان رسمي.. بيراميدز يؤكد انتهاء علاقة تركي آل الشيخ بالنادي

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

منذ يوم

بناء على تعلميات موسيماني.. الأهلي يتحرك لضم مهاجم من الطراز الرفيع

منذ ساعتين و 30 دقيقة

التفاصيل الكاملة بشأن مشروع إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية سيوة

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. اللجنة الأولمبية تكشف مفاجأة بشأن حكم لجنة التسوية ولائحة الزمالك

منذ ساعتين و 12 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة كبرى بشأن مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري الأبطال

منذ أقل من 5 دقائق

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:05 م

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

خاص.. اللجنة الأولمبية تكشف مفاجأة بشأن حكم لجنة التسوية ولائحة الزمالك

07:20 م

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مد مهلة التصالح

04:20 م

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الأيام المقبلة

08:24 م

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

11:19 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه