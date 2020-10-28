"مصنعك جاهزة" ندوة تعريفية لجهاز المشروعات بالبحر الأحمر للمجمع الصناعى بالغردقة (صور)

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نظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فرع البحر الأحمر، بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية والغرفة التجارية بالبحر الأحمر، ندوة تعريفية عن المجمع الصناعى المقام بمدينة الغردقة التابع للهيئة العامة للتنمية الصناعية تحت شعار "مصنعك جاهز"، وذلك بمكتبة مصر العامة بالغردقة.



حضر الندوة كلا من نادر عبد الظاهر، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بمحافظة البحر الأحمر، ونجلاء عبد العال مدير عام إقليم جنوب الصعيد بالهيئة العامة للتنمية الصناعية وخالد رضا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحر الأحمر وعدد من قيادات المحافظة، وممثلى البنوك.



تناولت الندوة شرح تفصيلي لأنظمة السداد لقيمة الإيجار أو التمليك للوحدات، وأنظمة القروض المقدمة من البنوك، وذلك فى ضوء مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، كما تم شرح تفصيلي لمساحات الوحدات المتاحة للمستثمرين والقطاعات الصناعية المستهدفة في المجمع الصناعي بالغردقة.



وقال مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بمحافظة البحر الأحمر، إن كافة الوحدات مجهزة بكامل المرافق، كما أنه تم تسهيل كافة إجراءات تسليم الوحدات للمستثمرين، وتم استعراض عرض تقديمى للتعريف بمزايا الحصول على الوحدات الصناعية والتسهيلات المقدمة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودور جهاز تنمية المشروعات في تمويل المعدات والالآت، وبناء على توجيهات محافظ البحر الأحمر بعد انتهاء الندوة تم عمل زيارة ميدانية إلى مجمع صناعات الغردقة.