أحمد أحمد يعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

قرر أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الترشح لدور جديدة لانتخابات الاتحاد، والتي ستُجري في شهر مارس المقبل.





وقال أحمد أحمد عبر تويتر، أنه فخور للغاية بما تم إنجازه علي المستوي القاري، ويود أن يشكر فريقه المعاون.

أضاف رئيس "كاف" "تغيرت أشياء كثيرة في السنوات الأربع الماضية.. فخور بالعمل الذي أنجزه فريقي، كل الشكر لهم".





وأوضح: "أشياء كثيرة تغيرت للأفضل.. فخور بما تم.. بعد عملية التفكير والتشاور، قررت الترشح لإعادة الانتخاب".





يذكر أن أحمد أحمد تولى رئاسة "كاف" عام 2017، بعد فوزه بانتخابات رئاسة الاتحاد القاري، متفوقا على منافسه الكاميروني عيسى حياتو، الذي استمر رئيساً لكاف لمدة 29 عاماً.



