في ذكرى ميلاده.. تعرف على بدايات مأمون الشناوي في كتابة الشعر الغنائي

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تحل اليوم ذكرى ميلاد الشاعر الغنائي الكبير مأمون الشناوي، واحد من أشهر شعراء زمن الفن الجميل.



في حوار قديم حكى مأمون الشناوي، عن بداياته في كتابة الشعر الغنائي وقال: "أنا بدأت أكتب شعر، وكنت بنشره في مجلة اسمها “أبوللو” اعتاد أن ينشر بها معظم شعراء مصر الكبار، مثل صالح جودت، محمد حسن إسماعيل، أحمد مخيمر، وإبراهيم ناجي، كنت بحب بنت الجيران، ومش عارف أصارحها ازاي بحبي لها".



وتابع: "تعرفت على أحد الأصدقاء الذي كان يغني في الإذاعة، هو المرحوم محمد صادق، فكتبت لبنت الجيران أغاني عبرت فيها عن حبي لها، ودفعت بها لمحمد صادق، يلحنها، ويغنيها في الإذاعة، وتقاضيت وقتها 2 جنيه عن الغنوة".



وأضاف: "اهتممت بالغنوة، قبل عملي الصحفي، كنت أشعر أنني أرغب في أن أقول ما في قلبي، أول غنوة كتبتها كانت لبنت الجيران، وكنت بقول فيها: تكره تحب مفيش فايدة..ما راحت النار القايدة".