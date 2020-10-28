سارة حناشي بجمبسوت مثير على الريد كاربت بالجونة

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ظهرت الفنانة سارة حناشي بإطلالة متألقة في سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي وذلك عقب حرصها على حضور فعاليات المهرجان منذ البداية.





وارتدت "حناشي" في اليوم السادس من المهرجان جمبسوت هوت شورت قصير حيث ظهرت بإطلالة جريئة كالعادة كما فعلت في الخمس أيام الماضية من المهرجان.



وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.



وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.