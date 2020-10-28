قفزة فى انتاج النفط الأمريكي خلال الأسبوع الماضى

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 08:39 م
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن قفزة في إنتاج الولايات المتحدة من النفط إلى 11.100 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر الجاري من 9.900 مليون برميل يومياً في الأسبوع السابق له.

وبهذه الزيادة خلال الأسبوع الماضي، أعاد إنتاج الخام الأمريكي ما فقده خلال الأسبوع السابقين بعد أن تضرر من إعصار "دلتا" في خليج المكسيك.

وارتفعت صادرات النفط في الولايات المتحدة بنحو 424 ألف برميل يومياً في الأسبوع الماضي لتصل إلى 3.460 مليون برميل يومياً.

كما ارتفعت الواردات الأمريكية من النفط إلى 5.664 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي، مقارنة مع 5.118 مليون برميل يومياً في السابق له.

ويعني ذلك أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام، والذي يمثل الفارق بين الصادرات والواردات ارتفع بنحو 121 ألف برميل يومياً ليصل إلى 2.20 مليون برميل يومياً.

وعلى صعيد المخزونات الأمريكية من النفط، فقد ارتفعت بنحو 4.3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين تراجعت مخزونات البنزين خلال نفس الفترة.

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