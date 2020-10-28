خبير: مشهد الانتخابات الرئاسية الأمريكية يشهد احتقان (فيديو)

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:12 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الكاتب عزت إبراهيم، الخبير بالشأن الأمريكي، إنه من المتوقع امتداد الانتخابات الأمريكية لأيام بسبب الإقبال الشديد على التصويت عبر البريد.

وتابع إبراهيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «كل ولاية أمريكية ستحدد الطريقة المثلى للتصويت حسب ظروفها الداخلية»، مشيرا إلى أن الانتخابات شرسة بين الاتجاهين الليبرالي والمحافظ.

وأضاف «الانتخابات الرئاسية الأمريكية خلال الدورة الحالية تعد الأشرس في التاريخ، وحجم المال السياسي بها ضخم للغاية حيث تمول مؤسسات كبرى حملة بايدن»، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستخدم ملف التغيير الشامل للرعاية الصحية.

وتوقع أن يحدث صدام شديد بين الكونجرس وترامب حال نجاحه، مردفا «المشهد الانتخابي يشهد احتقان ومحاولات تشويه من الطرفين على الحملات الانتخابية».
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وعقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقاءين جماهيريين في إطار حملته الانتخابية، في ولاية أريزونا التي تشهد منافسة حادة، وتشير استطلاعات الرأي فيها إلى تخلفه بفارق ضئيل عن منافسه الديمقراطي جو بايدن.


وقالت حملة بايدن، الذي انتقد مرارا ترامب لفشله في احتواء جائحة فيروس كورونا، إن خبراء في الصحة العامة سيطلعونه على الوضع وسيلقي خطابا قرب بيته في ديلاوير عن خططه لمكافحة مرض كوفيد-19 وحماية الأميركيين الذين يعانون من مشاكل صحية.

ولا يزال بايدن متقدما على ترامب بفارق مريح في استطلاعات الرأي على مستوى البلاد في السباق الانتخابي الذي هيمنت عليه الجائحة التي تسببت في وفاة أكثر من 225 ألف أميركي وفقدان ملايين الوظائف ودفعت عددا كبيرا من الناخبين للإقبال على التصويت المبكر لتجنب خطر التعرض لمخاطر صحية.

غير أن مواقف ترامب وبايدن أكثر تقاربا في عدة ولايات قد تحسم النتيجة النهائية للانتخابات.

وأدلى أكثر من 70 مليون ناخب بأصواتهم إما من خلال إمكانية التصويت المبكر شخصيا أو بالبريد، وذلك وفقا لبيانات جمعها مشروع الانتخابات الأميركي بجامعة فلوريدا. ويمثل هذا العدد رقما قياسيا يتجاوز نصف العدد الإجمالي لمن أدلوا بأصواتهم في انتخابات 2016.

ويقول خبراء إن فرز العدد الهائل للأصوات المرسلة بالبريد، والذي يتجاوز 46.8 مليون صوت حتى الآن، ربما يستغرق أياما أو أسابيع، الأمر الذي يعني أن الفائز قد لا يُعلن في الثالث من نوفمبر بعد إغلاق صناديق التصويت.

وكان ترامب قد انتقد مرارا التصويت بالبريد قائلا إنه عرضة للتزوير رغم أن الخبراء يقولون إن ذلك أمر نادر. والثلاثاء أثار ترامب الشكوك في نزاهة العملية، وقال إن "من غير اللائق تخصيص المزيد من الوقت لفرز الأصوات البريدية".

وبرزت أريزونا كواحدة من الولايات التي تشتد فيها المنافسة في السباق إلى البيت الأبيض بعد أن فاز ترامب فيها بفارق 3.5 نقطة مئوية على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات 2016.

وأظهر استطلاع من تنظيم رويترزإبسوس في الفترة 14-21 أكتوبر أن بايدن يتقدم بفارق ثلاث نقاط على ترامب.


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