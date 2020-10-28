البورصات الأوروبية تواصل التراجع مع تسارع الموجة الثانية لكورونا

واصلت البورصات الأوروبية التراجع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، مع خسائر البورصات العالمية مع تسارع الموجة الثانية للوباء.





وتراجعت البورصات الأوروبية مع موجة بيعية في الأسواق العالمية بقيادة الأسهم الأمريكية التي تراجعت بنحو 3 بالمائة خلال التعاملات.





واستمرت حالات الإصابة الجديدة بالوباء والوفيات في الارتفاع في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة في الأيام الأخيرة، ما أدى إلى مزيد من إجراءات التقييد في العديد من البلدان.





كما أبلغ البر الرئيسي للصين عن أكبر عدد من الحالات الجديدة اليومية لأكثر من شهرين اليوم.





وعلى صعيد نتائج الأعمال، أعلن "دويتشه" بنك" تحوله للربحية بقيمة 214 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري.





وعند الختام، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو2.9 بالمائة إلى 342.1 نقطة، كما هبط "فوتسي" البريطاني بنسبة 2.5 بلمائة إلى 5582.8 نقطة.





فيما تراجع المؤشر الألماني "داكس" بنحو 4.2 بالمائة مسجلاً 11560.5 نقطة، وانخفض "كاك" الفرنسي بنسبة 3.4 بالمائة إلى 4571.1 نقطة.





وبحلول الساعة 5:05 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط اليورو أمام الدولار بنسبة 0.4 بالمائة إلى 1.1751 دولار.