تحت شعار "صحتك في الرياضية".. بطولة القليوبية للكاراتيه التقليدي

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 08:03 م
رامي المكاوي
رامي المكاوي
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ينظم الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي برئاسة رامي المكاوي غدا الخميس، بطولة القليوبية للكاراتيه التقليدي وتقاقام منافسات البطولة بالصالة المغطاة بمركز شباب بيجام برئاسة المهندس سمير كامل. 

وتقام البطولة طبقاً لتعليمات وزارة الشباب والرياضة وتحت شعار (صحتك في الرياضية ) تحيا مصر .

 واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية في المسابقات غير التلامسيه الكاتا الفردي والكاتا الجماعي بنين وبنات في المراحل السنية من 6 سنوات حتي 21 سنة وبطولة لذوي القدرات الفائقة استعداداً لبطولة كأس مصر في مارس 2021. 

ويشرف الجهاز الإداري للاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي علي البطولة بقيادة اللواء جمال الطحلاوي المدير التنفيذي للاتحاد وعلي صبحي المدير المالي  بحضور كوكبه من السادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي وخبراء اللعبة في مصر 
وأعلن الدكتور أيمن يونس مدير البطولة انه يتوقع حضور اعداد كبيرة من اللاعبين للمشاركة في الحدث المهم. 
ويقوم بتنظيم البطولة خبراء الكاراتيه التقليدي  الدكتور محمد فوزي وسنسي شريف عبد النبي أعضاء اللجنة الفنية بالاتحاد ومدربي المنتخب الوطني للكاراتيه التقليدي.

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