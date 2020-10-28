تحديد موعد إقالة مدرب بيراميدز

أيام الكرواتي أنتي تشاتشيتش مدرب فريق بيراميدز أصبحت معدودة داخل النادي السماوي، بعدما استقرت إدارة النادي على الإطاحة به من منصبه بسبب تراجع نتائج الفريق تحت قيادته وآخرها خسارة الفريق لقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية ضد نهضة بركان المغربي في نهائي البطولة.





وقررت إدارة نادي بيراميدز إقالة المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش من منصبه بشكل رسمي عقب مباراة الفريق ضد المقاولون العرب المقرر لها السبت المقبل في ختام منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، خاصة وأن المباراة ليست مؤثرة في ترتيب الفريق بالبطولة بعدما حسم المركز الثالث بشكل رسمي.





ويفاضل نادي بيراميدز بين عدد من المدربين للتعاقد مع أحدهما في الفترة القادمة لخلافة المدرب الكرواتي، ويأتي إيهاب جلال مدرب مصر المقاصة في صدارة المرشحين لتدريب الفريق السماوي بالموسم المقبل.





كما يدخل السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي دائرة ترشيحات نادي بيراميدز لتولي تدريب الفريق في الموسم الجديد بعد النتائج الجيدة التي حققها مع الفريق الأهلاوي وتتويجه بلقب بطولتي الدوري وكأس السوبر.





ومن المرشحين أيضًا لتولي القيادة الفنية لنادي بيراميدز في الفترة المقبلة المدرب الهولندي مارتن يول المدير الفني السابق للنادي الأهلي، حيث طرح اسمه على مائدة الترشيحات لخلافة تشاتشيتش نظرا لمعرفته بالكرة المصرية بحمن تجربته السابقة مع الأهلي، خبراته التدريبية الكبيرة وسيرته الذاتية القوية لا سيما وأنه سبق وتولي تدريب توتنهام هوتسبير الإنجليزي.



