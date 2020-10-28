أستاذ علوم سياسية: قياسات الرأي حول الانتخابات الأمريكية غير دقيقة



وتوقع أن يصوت المواطنون ذات الأصول الأفريقية لصالح بايدن، مشيرا إلى أن الأسبوع المقبل قد يشهد تحولات لصالح ترامب حال إثباته قدرته التوصل إلى لقاح لكورونا قريبا.



وأكد أن المواطنين العرب الحاصلين على الجنسية الأمريكية غير مؤثرين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية كون أصواتهم مفتتة بين الحزبي الجمهوري والديمقراطي، مشيرا إلى أن مؤيدي ترامب معجبون بإدارته الصراع الاقتصادي مع الصين ومحاولته المستمرة لمواجهة إيران.



وعقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقاءين جماهيريين في إطار حملته الانتخابية، في ولاية أريزونا التي تشهد منافسة حادة، وتشير استطلاعات الرأي فيها إلى تخلفه بفارق ضئيل عن منافسه الديمقراطي جو بايدن.





وقالت حملة بايدن، الذي انتقد مرارا ترامب لفشله في احتواء جائحة فيروس كورونا، إن خبراء في الصحة العامة سيطلعونه على الوضع وسيلقي خطابا قرب بيته في ديلاوير عن خططه لمكافحة مرض كوفيد-19 وحماية الأميركيين الذين يعانون من مشاكل صحية.



ولا يزال بايدن متقدما على ترامب بفارق مريح في استطلاعات الرأي على مستوى البلاد في السباق الانتخابي الذي هيمنت عليه الجائحة التي تسببت في وفاة أكثر من 225 ألف أميركي وفقدان ملايين الوظائف ودفعت عددا كبيرا من الناخبين للإقبال على التصويت المبكر لتجنب خطر التعرض لمخاطر صحية.



غير أن مواقف ترامب وبايدن أكثر تقاربا في عدة ولايات قد تحسم النتيجة النهائية للانتخابات.



وأدلى أكثر من 70 مليون ناخب بأصواتهم إما من خلال إمكانية التصويت المبكر شخصيا أو بالبريد، وذلك وفقا لبيانات جمعها مشروع الانتخابات الأميركي بجامعة فلوريدا. ويمثل هذا العدد رقما قياسيا يتجاوز نصف العدد الإجمالي لمن أدلوا بأصواتهم في انتخابات 2016.



ويقول خبراء إن فرز العدد الهائل للأصوات المرسلة بالبريد، والذي يتجاوز 46.8 مليون صوت حتى الآن، ربما يستغرق أياما أو أسابيع، الأمر الذي يعني أن الفائز قد لا يُعلن في الثالث من نوفمبر بعد إغلاق صناديق التصويت.



وكان ترامب قد انتقد مرارا التصويت بالبريد قائلا إنه عرضة للتزوير رغم أن الخبراء يقولون إن ذلك أمر نادر. والثلاثاء أثار ترامب الشكوك في نزاهة العملية، وقال إن "من غير اللائق تخصيص المزيد من الوقت لفرز الأصوات البريدية".



وبرزت أريزونا كواحدة من الولايات التي تشتد فيها المنافسة في السباق إلى البيت الأبيض بعد أن فاز ترامب فيها بفارق 3.5 نقطة مئوية على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات 2016.



وأظهر استطلاع من تنظيم رويترزإبسوس في الفترة 14-21 أكتوبر أن بايدن يتقدم بفارق ثلاث نقاط على ترامب.

قال الدكتور أشرف سنجر، أستاذ العلوم السياسية، إن قياسات الرأي حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية غير دقيقة، والدليل ما حدث في الدورة الماضية بين هيلاري كلينتون وجو بادين.وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، عبر سكايب أن 3 ولايات متأرجحة ستحسم الصراع بين ترامب وبادين.