خبير استراتيجي: توقع الفائز في انتخابات أمريكا صعب (فيديو)

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قال سعيد عكاشة، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن أعداد المصوتين بالبريد في انتخابات الرئاسة الأمريكية هذه المرة ضخمة للغاية مقارنة بالسباق الانتخابي المرات السابقة.



وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد" أن، ترامب يضع ضغوطًا معنوية هائلة على الناخبين المؤيدين له، بخطابه أن أصواتهم تهدر عن طريق التزوير في البريد، مشيرًا إلى أن هناك اتجاهًا لمؤيدي ترامب بالنزول لمراكز الاقتراع بدلًا من البريد.



واستكمل تصريحاته، أن الناخب الأمريكي لا يفضل الكشف عن المرشح الذي يختاره، وأن مراكز الاستطلاع أصبحت في حالة حرج شديدة للغاية، وفقدت مصداقيتها، خاصة وأن المجمع الانتخابي هو الحاسم، مشيرًا إلى أن المفاجئة الوحيدة في الانتخابات هي أن تكون مراكز الاستطلاع هذه المرة صحيحة في توقعاتها.



وواصل عكاشة حديثه، أن الانتخابات الأمريكية سواء فاز ترامب أو بايدن، لن تكون مفاجئة على الإطلاق داخل أمريكا، خاصة وأنه من المتوقع أن يفوز أي من الطرفين في ظل أن كفة الطرفين مرجحة، مشيرًا إلى أن بايدن ساذج بقوله أن جينرالات الجيش لا يحبون ترامب، خاصة وأنه ألمح لفكرة تزوير الانتخابات.



واختتم عكاشة تصريحاته، أن السباق الانتخابي هذا المرة صعب للغاية التوقع فيه الفائز برئاسة أمريكا، على الرغم من أن الكفة الأرجح حاليًا لترامب بنسبة ضئيلة للغاية في الأيام القليلة الماضية، بعدما بدأ في تحسين أوضاعه.



