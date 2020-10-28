وزارة الحج والعمرة تقدم تعريفاً بأنظمة العمرة الاستثنائية

نظمت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أمس لقاءً بعنوان “التعريف بأنظمة العمرة الاستثنائية” لشرح الإجراءات الاحترازية لموسم العمرة 1442 هـ وفق الضوابط والمعايير التي وضعتها الوزارة، ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاع للارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن.





وأكد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة مازن درار أن شركات ومؤسسات العمرة السعودية ستعمل مع وكلاء السفر المرخصين من خارج المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة لتقديم حزمة من الخدمات المتعاقد عليها وتوفير خدمة مميزة لضيوف الرحمن.





من جانبه أوضح وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين الدكتور عمرو المداح أن الوزارة جندت جميع إمكانياتها لخدمة ضيوف الرحمن، وهيّأت الفرص لجميع المشغلين لرفع الكفاءة التشغيلية للقطاع لمتابعة رحلة ضيوف الرحمن في أجواء آمنة وصحية.





وتحدّث عن المراحل الأربعة للعودة الآمنة لقطاع العمرة والزيارة التي بدأت بتاريخ 17 صفر 1442هـ، مركّزاً على المرحلة الثالثة للعمرة كونها تفتح الباب للمعتمرين من الخارج، وترفع الطاقة التشغيلية الاحترازية بنسبة 100% التي تصل طاقتها التشغيلية إلى 20 ألف معتمر في اليوم، و60 ألف مصل، و19.500 زائر في اليوم.





وتشمل باقة معتمري الخارج المتكاملة تنظيم وجدولة رحلات الطيران من خارج المملكة على الخطوط السعودية حسب الطاقة التشغيلية وبالإجراءات الاحترازية، وخدمة الاستقبال في المطارات والمنافذ بواسطة الشركات المعتمدة، وخدمة النقل من المنافذ إلى المساكن، إضافة إلى النقل للحرمين للمناسك والصلوات باستخدام المركبات المهيئة بمعايير النقل الصحي الآمن، وخدمة الإسكان في دور الإيواء المصنفة 3 نجوم فأكثر والواقعة في المنطقة المركزية، ثم خدمة العمرة الآمنة، والإرشاد والتوجيه، فالخدمات الخاصة التي تلزم بالتأمين الشامل.





وأشار وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين إلى أن آلية تنظيم عمرة الخارج تتطلب إجراءات محددة منها تقديم طلب أداء العمرة مع كامل البيانات الشخصية والصحية يبلغ بحد أقصى 50 شخصا للمجموعة الواحدة من الدول المسموح بها، وضرورة وجود وكيل عمرة خارجي أو مسوق باقات العمرة المتاحة، ومكون باقات العمرة المتكاملة ذات الجودة العالية وحجز الرحلات الجوية بناء على العرض والطلب من كل دولة.





وأفاد أن النموذج التشغيلي يرتكز على تصنيف الإجراءات الوقائية والاشتراطات للدول التي يقدم منها المعتمرون، والطاقة الاستيعابية لمحددة لعمرة الخارج، وتنظيم قدوم المعتمرين على شكل مجموعات، ومنصات التسويق المتاحة لشراء الخدمات (B2B)، فبروتوكولات العمرة والتصنيف النوعي والكمي للخدمات وضوابط تقديمها.

وبين المداح أن ما يخص تصنيف الإجراءات الوقائية فقد قامت وزارتي الحج والعمرة والصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها بتصنيف الدول التي يقدم منها المعتمرون إلى مستويات تتم مراجعتها بشكل دوري بما يستجد في مستوى تطور فيروس كورنا “كوفيد -19” فيها.





وفيما يختص بحجز مواعيد العمرة والزيارة أوضح أنه يتم الموافقة على 10 آلاف معتمر في اليوم الواحد، وتكون عدد المجموعات 500 مجموعة في اليوم، بواقع 20 معتمراً في كل مجموعة، ويتم استيعاب 32 مجموعة في الفترة الزمنية الواحدة، بواقع 6 فترات في اليوم الواحد.





وعن بروتوكول استحقاق العمرة أبان أن الفئة العمرية المسموح لها بالقدوم للعمرة من الخارج من 18 سنة إلى 50 سنة وفقا لاشتراطات وزارة الصحة، وفرضت تقديم شهادة فحص ( PCR ) بنتيجة سلبية تثبت خلوهم من فيروس كورونا المستجد تم إصدارها من مختبر موثوق من دولة المعتمر لا يتجاوز 72 ساعة من وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى المملكة العربية السعودية, مع الحجز المسبق في الحرمين الشريفين لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام وزيارة المسجد النبوي والصلاة في الروض الشريفة وفقا للضوابط والطاقة الاستيعابية المعتمدة في تطبيق “اعتمرنا”، وحجز طيران مؤكد للذهاب والعودة, فيما المكوّنات الإلزامية لباقة الخدمات لكل معتمر حجز سكن شامل لخدمة الإعاشة بواقع (3) وجبات Full Board خلال مدة الاعتزال الصحي تبلغ (3) أيام بحد أقصى، والنقل بين المنافذ والسكن، والتأمين الشامل، وخدمات ميدانية شاملة التنقل بين الحرم والسكن والميقات، وقائد مرشد لكل مجموعة.



