مباحث التموين تضبط 1132 قضية مخالفة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

Advertisements

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1132 قضية تموينية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة حيث تم ضبط 1٫9 طن "كبده"، غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ الإنتاج والصلاحية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن تابع لمحل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، وضبط 900 طن "دقيق فاخر" إستخراج 72% معبأ داخل شكائر مدون عليها بيانات بمواصفات وهمية، 480 كيلو جرام "فلويك" بدون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر تمهيدًا لتصديرها لصالح إحدى الشركات بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مطحن للحبوب ومنتجاتها بمحافظة القاهرة.



كما تم ضبط 13٫3 طن "مخللات، ملح طعام" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لتعبئة المخللات بدون ترخيص بمحافظة المنوفية، وضبط 3٫25 طن "أرز أبيض" بدون مستندات ومجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية، وضبط 51٫600 عبوة"سناكس" مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مختلفة "منتج نهائى"، 5،25 طن ذرة "ذرة مجروش- مكسبات طعم- زيت صويا" بدون مستندات ومجهولة المصدر، 1000 عبوة كرتونية مقلدة، 9 ماكينة، مستلزمات إنتاج وتعبئة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.



وضبط أيضًا 19٫680 عبوة "سناكس" مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مختلفة وغير مطابقة للمواصفات تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة البحيرة، وضبط 22٫500 قطعة "كمامة" بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة مالك مكتب توريدات بمحافظة جنوب سيناء، وضبط 35 طن "منظفات صناعية متعددة الأغراض" غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات ومجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة مالك مصنع للمنظفات الصناعية بدون ترخيص بمحافظة كفرالشيخ



وضبط 4،6 طن "أسمدة زراعية" محظور تداولها خارج الجمعيات الرزاعية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة مالك محل لبيع الأسمدة الزراعية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.