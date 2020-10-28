إيطاليا تعلن تسجيل 24991 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 07:35 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 24991 إصابة جديدة بكورونا و205 حالة وفاة، حيث ذكرت الوزارة أن حالات الوفاة المسجلة يوم الأربعاء، هي أعلى من الحصيلة التي سجلت في 15 مايو والتي بلغت 200 حالة وفاة.

 

وسجلت إيطاليا إجمالي إصابات بكورونا بلغ 589766 حالة، بالإضافة إلى إجمالي وفيات بلغ 37905 حالة وفاة.

 

وأعلن مكتب رئيس الوزراء جوزيبي كونتي قبل أيام فرض قيود جديدة للحد من فيروس كورونا، بينها إغلاق دور السينما والمسارح وصالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة.

 

وسيتعين على الحانات والمطاعم إغلاق أبوابها عند الساعة 18.00، حسب التدابير التي تم اعتمادها رغم التظاهرات التي خرجت في الأيام الأخيرة، وخاصة في روما.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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