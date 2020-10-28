تعرف على فرص لحاق عبدالله جمعة بمواجهة الإياب أمام الرجاء









كشف محمد أسامة طبيب نادي الزمالك، عن موقف عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول، من خوض مباراة الرجاء البيضاوي المغربي في إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا والتي من المقرر إقامتها مساء السبت المقبل الموافق الأول من شهر نوفمبر، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.





وأكد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، "عبدالله جمعة جاهز بشكل تام للمشاركة في لقاء الرجاء البيضاوي المغربي، اللاعب شارك في التدريبات الجماعية للفريق ومشاركته في يد الجهاز الفني".





وعن الثنائي محمود علاء ويوسف أوباما، أكد أنهما شاركا في التدريبات اليوم الأربعاء بشكل طبيعي، وتعافوا بشكل كبير من الإصابة التي لحقت بهما خلال الفترة الماضية.





ونجح نادي الزمالك في تحقيق الانتصار ذهابا على حساب نادي الرجاء البيضاوي المغربي، بهدف نظيف أحرزه المغربي أشرف بن شرقي ليضع الأبيض قدما في المباراة النهائية.



