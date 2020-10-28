برشلونة يخطط للتعاقد مع نجم جديد من أياكس.. واليوفي يترقب

يسعى مسؤولو برشلونة في تدعيم صفوفه خلال المرحلة المقبلة ويأتي على رأس ذلك. الحصول على خدمات لاعب جديد من صفوف أياكس أمستردام، خلال الموسم الحالي.





وكشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن برشلونة عاد لمحاولة الحصول على لاعب جديد من أياكس، والتوقيع مع لاعب الوسط ريان جرافينبيرش الملقب بشبيه بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد.





وكان برشلونة قد نجح في ضم الظهير الأمريكي سيرجينو دست من أياكس خلال الصيف الماضي نظير 21 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمتغيرات.





وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن يوفنتوس ينافس برشلونة على الصفقة، لكن الأخير يتفوق بحكم العلاقات الجيدة التي تربطه بأياكس.





وأوضحت أن جرافينبيرش صنع التاريخ مع أياكس، بعدما أصبح أصغر لاعب يمثل النادي بالدوري الهولندي في عمر 16 عامًا و130 يومًا، متفوقًا على الرقم القياسي القديم المسجل باسم كلارينس سيدروف.



