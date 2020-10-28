الحكومة توافق على خطة تصنيع وتجميع مشتقات البلازما لتأمين احتياجات الدولة

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، الاجتماع الاسبوعي، وقد تم الموافقة على الخطة التنفيذية لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما لتأمين احتياجات الدولة.



وقدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال الاجتماع، عرضًا حول المشروع الوطنى للاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما، مشيرة إلى أنه يستهدف تأمين احتياجات البلاد من مشتقات البلازما.



وأوضحت الوزيرة أن مراحل المشروع تتضمن: مراكز تجميع البلازما، والتصنيع لدى الغير بهدف إنتاج مشتقات البلازما، وإنشاء وبناء المصنع المحلى ونقل التكنولوجيا، لافتة إلى أن محور تجميع البلازما يتضمن تجهيز المراكز هندسيًا، وتوفير الأجهزة والمعدات، وتحضير غرف التجميد، ونظام الميكنة، إلى جانب الإجراءات الخاصة بالتوظيف والتدريب على الجودة والاعتماد، منوهة إلى أنه فيما يتعلق بمراكز تجميع البلازما، فقد تم الانتهاء هندسيًا من تجهيز عدد (6) مراكز وتم استلامها (العجوزة-العباسية – دار السلام – الإسكندرية – طنطا - المنيا)، مضيفة أنه جارٍ تطوير عدد 4 مراكز أخرى (الإسماعيلية – سوهاج – شبين الكوم - دمياط) من قبل الشركات الاستشارية، كما تم الانتهاء من تجهيز وتوريد الـ (6) مراكز من الأثاث غير الطبى بنسبة 100%، وتم أيضًا توريد الأجهزة الطبية الخاصة بـ (4) مراكز ومتبقى تجهيزات المراكز والمعمل المركزي.

وتطرقت الوزيرة إلى ما تم من إجراءات تتعلق بمحورى الميكنة والاعتماد والجودة، مشيرة إلى ما ساهمت به منظمة الصحة العالمية من دعم للوزارة فى هذا الصدد، وما تم من تدريب للعاملين ببنوك الدم من قبل "الإيجاك" على المعايير المطلوبة لحصول المعمل على شهادة "أيزو 15189".



ومن جانبه، أشار اللواء مجدى أمين، مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، إلى الاهمية التى تمثلها مشتقات البلازما فى علاج عدد من الامراض، حيث تتكون البلازما من عدد من المكونات، كالألبومين، الذى يساعد فى علاج أمراض الفشل الكبدى، والحروق، والأورام، والرعاية الحرجة، كما تتضمن مشتقات البلازما على "الجلوبيولين"، الذى يدخل فى تكوين الأدوية الهامة لمرضى خلل الجهاز المناعى والعصبى، إلى جانب احتواء البلازما على بروتينات التجلط، التى تدخل فى الأدوية المنقذة لحياة المرضى الذين يعانون من النزيف.



وتطرق مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة إلى الوضع العالمى الحالى لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، مشيرًا إلى أن الهدف من إنشاء مشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما، هو نقل وتوطين الخبرات لصناعة تجزئة مشتقات بلازما الدم، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه المنتجات الحيوية الاستراتيجية، وذلك سعيًا للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية ومواكبة المستجدات والتوصيات العلمية بهدف الاستخدام الأمثل لمنتجات مشتقات بلازما الدم، فضلًا عن أن هذا المشروع يستهدف خلق فرص وظيفية فى مجال الصناعة الدوائية