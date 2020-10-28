خاص.. اللجنة الأولمبية تكشف مفاجأة بشأن حكم لجنة التسوية ولائحة الزمالك

كشف مصدر باللجنة الأولمبية المصرية أن الحكم الذى صدر اليوم بإلغاء لائحة النظام الأساسى لنادى الزمالك غير ملزم للتنفيذ فوراً ويمكن الأستئناف عليه لإلغاء الحكم.





وتابع:" معلوم أن الاستئناف يوقف التنفيذ ولا يصبح الحكم نهائياً إلا بالانتهاء من الاستئناف أما بتأييد الحكم ويصبح نهائياً أو برفضه وتعتبر فى هذه الحالة لائحة النظام الأساسى لنادى الزمالك سارية كما هى ".





يذكر أن لجنة التسوية والتحكيم كان قد أعلن صباح اليوم عن إلغاء لائحة النظام الأساسى لنادي الزمالك وما ترتب عليها من إجراءات بناءً على دعوى من ممدوح عباس وهاني العتال.





وصرحت الإدارة القانونية بوزارة الشباب والرياضة أن الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 15 لسنة 3 ق لسنة 2019 من مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى والقاضى بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية المصرية رقم 11 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 1/6/2019 فيما تضمنه من الموافقة على اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادى الزمالك المعدلة وما يترتب على ذلك من آثار، غير نهائي وغير واجب النفاذ لحين استنفاذ طرق الطعن المقررة قانونا، ومن ثم فلا وجوب لتنفيذه لحين فوات المده القانونية للطعن عليه او استنفاذ طرق الطعن، ويحق لنادى الزمالك خلال المدة القانونية الطعن على حكم مركز التسوية والتحكيم الذى صدر اليوم الأربعاء بشأن لائحة النظام الأساسي للنادى وذلك وفقاً لأحكام لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى.





وأوضحت الإدارة القانونية بأنه بمجرد اتخاذ نادى الزمالك إجراءاته القانونية للطعن على الحكم سوف يتم وقف التنفيذ بشكل فورى، طبقاً للائحة النظام الأساسى لمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى.





وتحرص وزارة الشباب والرياضة على التواصل حالياً مع كافة الأطراف المعنية لمتابعة كافة التفاصيل الخاصة بالحكم الصادر بشأن نادى الزمالك حفاظاً على كيان النادى وكافة مفرداته وفرقه ولاعبيه أخذاً بعين الاعتبار فريق كرة القدم والذى تحرص الوزارة على تماسكه وإبعاده عن أية مشكلات أو مؤثرات خارجية في ظل خوضه لمنافسات البطولة الأفريقية.