تعرفي على أعراض سرطان الثدي وأسباب الإصابة وطرق العلاج

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 07:18 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشفت الدكتورة مها نور، مؤسسة مبادرة "ذراعي خط أحمر"، أن مرض سرطان الثدي هو لفظ شائع يطلق على الأورام التي تصيب أعضاء الجسم وهي نوعان الأورام الحميدة والأورام الخبيثة وهي ما تُعرف بالأورام السرطانية، مشيرة إلى أنه يتكون بسبب تغير في عمل ونمو الخلايا المكونة لأنسجة الثدي دون القدرة على السيطرة عليه، مما يحولها إلى خلايا سرطانية لدى الرجال والنساء مع قدرة هذه الخلايـا على الانتشـار.

وأضافت "نور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منال سلامة، فى برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن هناك عدة أنواع من سرطان الثدي وأكثر هذه الأنواع شيوعًا ما يُعرف بسرطان قنوات الحليب وسمي بهذا الأسم كونه يبدأ داخل قنوات الحليب ويشكل هذا النوع 90% من حالات الإصابة بسرطان الثدي، مشيرة إلى أنه لم يتم التعرف على السبب الحقيقي للإصابة بسرطان الثدي، ولكن هنالك بعض العوامل تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة به.

وتابعت: "في معظم الحالات ليس واضحا السبب الذي يجعل خلايا سليمة في نسيج الثدي تتحول إلى خلايا سرطانية"، مشيرة إلى أن هناك 5% إلى 10% فقط من حالات سرطان الثدي تعود إلى أسباب وراثية، وعلاجه عن طريق العمليات الجراحية لاستئصال الورم السرطاني تتبعها دائما علاجات بالإشعاعات، وذلك من أجل تدمير أية خلايا سرطانية يمكن أن تكون قد بقيت في المكان.

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