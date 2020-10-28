"الصحة النفسية" توضح كيفية احترام الخصوصية بين الزوجين (فيديو)

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قالت الدكتورة أميمة عبد الله، دكتوراه فى الصحة النفسية جامعة عين شمس، إنه في الآونة الأخيرة ومع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي والتعارف وأجهزة المحمول زاد الفضول عند بعض الناس خاصة الزوجين للتجسس ومعرفة ما يخفيه الطرف الآخر من محادثات وتعارف وصداقات على مواقع السوشيال ميديا بل وتفتيش كلا الزوجين لهاتف الطرف الآخر لمعرفة ما قد يخفيه عنه.



وأضافت "عبد الله"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منال سلامة، فى برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أنه قد يرى البعض أن مثل هذه التصرفات أمر طبيعي بين الزوجين أن يفتش كلاهما هاتف الآخر، إلا أن هذا التصرف أوجد الكثير من المشاكل بين الزوجين، كما أن هناك قضايا وجدت طريقها إلى المحاكم وانتهت بالطلاق بين الزوجين بسبب اطلاع أحدهما على هاتف الآخر.



وتابع: "من الضروري في جميع معاملاتنا الإنسانية أن يحترم كل طرف الآخر حتى تعتدل الحياة وتستقيم، وهنا فالأولى أن يكون الاحترام هو سمة حياة نواة المجتمعات وهي الأسرة"، مشيرة إلى أنه لكي يعتاد الأبناء ذلك الاحترام، فيجب أن يقتدوا بالأم والأب في معاملتهما معًا، حيث أنه من جوانب الاحترام احترام الزوجين خصوصيات كل منهما للآخر.



