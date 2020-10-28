فعاليات الندوة السنوية لمنشطى الدعوات بالكلية الإكلينيكية بالمعادى

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 07:01 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
Advertisements


نظمَت، الكلية الإكليريكية بالمعادي، الندوة السنويّة لمُنشطي الدعوات.

حيث شارك في فعاليات الندوة الآباء الكهنة، منشطو الدعوات من كل الإيبارشيات. بدأتْ الندوة بصلاة الذبيحة الإلهية، التي ترأسها الأب شنودة يواقيم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد سيامته الكهنوتية.

وعقب صلاة القداس الإلهي، ألقى الأب بيشوي رسمي، عميد الكلية الإكليريكية، كلمة ترحيب. كما دارت لقاءات ومناقشات هذه الندوة حول ثلاثة محاور أساسيّة هي: المحور الأول تحت عنوان "الدعوة ما بين المرشح وراعيه"؛ والمحور الثاني "الدعوة والإكليريكيّة"؛ وذلك بالإضافة إلى المحور الثالث تحت عنوان "الدعوة ومُنشط الدعوات".

وفي اللقاء الختامي، تم استعراض الأنشطة التي تمّت خلال العام لتنشيط الدعوات، كما تمّ تقديم مقترحات العمل للسنة القادمة، وذلك بالإضافة إلى التوصيات الختاميّة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

آلابا

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية سيوة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

منذ حوالي 9 ساعات

التفاصيل الكاملة بشأن مشروع إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يعثر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 10 ساعات

حيثيات حكم بطلان لائحة نادي الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مد مهلة التصالح

منذ حوالي 4 ساعات

ثلاثي ناري يهدد عودة أكرم توفيق للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

خاص - الأهلي يحسم مصير فتحي من المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 48 دقيقة

وليد سليمان يوجه طلبا مثيرا لـ"موسيماني"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل .. بشري سارة لحجزي وحدات سكنية بمشروع"سكن مصر"

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. اللجنة الأولمبية تكشف مفاجأة بشأن حكم لجنة التسوية ولائحة الزمالك

منذ 40 دقيقة

بناء على تعلميات موسيماني.. الأهلي يتحرك لضم مهاجم من الطراز الرفيع

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

منذ أقل من ساعتين

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

مد فترة التقدم بطلبات التصالح.. 9 قرارات جديدة من الحكومة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

بعد رحيله.. من هو الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ؟

الكاثوليكية تنظم لقاءً سنويا لمنشطي الدعوات الكهنوتية

إكليريكية الأقباط الكاثوليك بالمعادي تنظم ندوة للشباب

الأنبا بطرس فهيم يلتقي شمامسة الكلية الاكليريكية بالمنيا

لجنة الدعوات بالمنيا تنظم يوما تنشيطيا لشباب المنطقة الشمالية

حصاد اليوم الأخير من فعاليات "الصلاة من أجل الدعوات" (صور)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:05 م

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مد مهلة التصالح

04:20 م

خاص.. اللجنة الأولمبية تكشف مفاجأة بشأن حكم لجنة التسوية ولائحة الزمالك

07:20 م

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

11:19 ص

بناء على تعلميات موسيماني.. الأهلي يتحرك لضم مهاجم من الطراز الرفيع

07:02 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه