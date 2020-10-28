فعاليات الندوة السنوية لمنشطى الدعوات بالكلية الإكلينيكية بالمعادى

Advertisements





نظمَت، الكلية الإكليريكية بالمعادي، الندوة السنويّة لمُنشطي الدعوات.



حيث شارك في فعاليات الندوة الآباء الكهنة، منشطو الدعوات من كل الإيبارشيات. بدأتْ الندوة بصلاة الذبيحة الإلهية، التي ترأسها الأب شنودة يواقيم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد سيامته الكهنوتية.



وعقب صلاة القداس الإلهي، ألقى الأب بيشوي رسمي، عميد الكلية الإكليريكية، كلمة ترحيب. كما دارت لقاءات ومناقشات هذه الندوة حول ثلاثة محاور أساسيّة هي: المحور الأول تحت عنوان "الدعوة ما بين المرشح وراعيه"؛ والمحور الثاني "الدعوة والإكليريكيّة"؛ وذلك بالإضافة إلى المحور الثالث تحت عنوان "الدعوة ومُنشط الدعوات".



وفي اللقاء الختامي، تم استعراض الأنشطة التي تمّت خلال العام لتنشيط الدعوات، كما تمّ تقديم مقترحات العمل للسنة القادمة، وذلك بالإضافة إلى التوصيات الختاميّة.