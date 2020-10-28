بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 07:00 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 29 أكتوبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، جاء ذلك خلال بيان نشرته الهيئة.
طقس الخميس نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا على شمال الصعيد، طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.


طقس الخميس ليلًا

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية.

- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.

- طقس لطيف على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

التفاصيل الكاملة بشأن مشروع إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية سيوة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. بشري سارة لحجزي وحدات سكنية بمشروع"سكن مصر"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مد مهلة التصالح

منذ حوالي 4 ساعات

خاص - الأهلي يحسم مصير فتحي من المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

موسيماني يعثر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 10 ساعات

ثلاثي ناري يهدد عودة أكرم توفيق للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بناء على تعلميات موسيماني.. الأهلي يتحرك لضم مهاجم من الطراز الرفيع

منذ أقل من ساعة

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

حيثيات حكم بطلان لائحة نادي الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

وليد سليمان يوجه طلبا مثيرا لـ"موسيماني"

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. اللجنة الأولمبية تكشف مفاجأة بشأن حكم لجنة التسوية ولائحة الزمالك

منذ 36 دقيقة

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

منذ حوالي 9 ساعات

مد فترة التقدم بطلبات التصالح.. 9 قرارات جديدة من الحكومة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

موضوعات متعلقة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الاثنين

"برودة وأمطار".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

بداية التحسن.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الاثنين

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

شبورة مائية على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد

بدرجات الحرارة.. تعرف على طقس اليوم بمدن ومحافظات الجمهورية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:05 م

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مد مهلة التصالح

04:20 م

خاص.. اللجنة الأولمبية تكشف مفاجأة بشأن حكم لجنة التسوية ولائحة الزمالك

07:20 م

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

11:19 ص

بناء على تعلميات موسيماني.. الأهلي يتحرك لضم مهاجم من الطراز الرفيع

07:02 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه