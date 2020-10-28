تفاصيل حجز 125 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 06:59 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إنه تم طرح كراسات شروط حجز 125 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل الأحد المقبل، موضحًا أنها ستكون ضمن 12 مدينة في مختلف المحافظات.

وأضاف خطاب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن 12 مدينة منها في 6 أكتوبر بالإضافة إلى مدن بمحافظات الصعيد، وهو ما يعني أن هناك تنوع في أماكن المناطق والمساحات التي ستبدأ من 75 متر، مشيرًا إلى أن المواطن يدفع 14 ألف مقدم، بالنسبة لمحدودي الدخل.

واستكمل تصريحاته، أن هناك دعمًا كبيرًا للمواطن في هذه المدن، حيث أن بداية المقدمات 14 ألف جنيه بالإضافة إلى 300 جنيه بالنسبة لكراسة الشروط، و2600 جنيه لكل 3 شهور، على أن يدفع المواطن خلال 12 شهر 20 % من ثمن الوحدة، مشيرًا إلى أن التقسيط سيتم دفعه على مدار 20 عامًا، على أن تكون الفائدة متناقصة وليست تصاعدية.

وواصل أن هناك فيديو تم نشره عبر صفحة وزارة الإسكان، شرحت الوزارة من خلاله كافة التفاصيل الخاصة بتقديم المواطن لشراء شقق بمدن الإسكان، موضحًا أن المدة المعلنة لاستلام الشقة خلال 36 شهر، بينما التمويل العقاري إلزامي كونها شقة تباع بالتقسيط لتخفيف العبء على المواطن.

واختتم تصريحاته، أن شروط التقديم للشراء بالنسبة لمحدودي الدخل أن يكون المتقدم عمره يبدأ من 21 عامًا وحتى 50 عامًا، ودخله الشهري لا يقل عن 1200 جنيه ولا يزيد عن 6 آلاف جنيه، بينما المواطن الذي سبق له الحصول على شقة من قبل لا يحق له التقدم، مشيرًا إلى أن التقدم من 7 نوفمبر وحتى 7 ديسمبر، وليس هناك ما يلزم المواطن بمهنة معينة، حيث إذا كان يعمل مواطن في عمل حر عليه تقديم شهادة من مكتب محاسب قانوني لاعتماد الدخل الشهري الخاص به، بينما التقديم إلكترونيًا لمنع التكدس والتزاحم.

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