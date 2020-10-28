وزارة التخطيط تبحث مع هيئة الشراء الموحد تطورات "المخازن الاستراتيجية"

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 07:16 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لصندوق مصر السيادي بتركيز الصندوق فى آلية عمله على تعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة.

وخلال اللقاء تم مناقشة أهم تطورات مشروع المخازن الاستراتيجية للأدوية والأدوات والمعدات والمهمات الطبية، حيث سيتم البدء في تنفيذ عدد ستة مخازن على مستوى الجمهورية.

وشهد الاجتماع استعراض رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، ما تحقق من إنجازات في عمل الهيئة وأهم التحديات التي يتم العمل على مواجهتها.

يذكر أن صندوق مصر السيادي له نشاط في قطاع اللوجستيات، خاصة إنشاء مخازن استراتيجية لتخزين الدواء والمستلزمات الطبية وفقا لمعايير جودة التخزين العالمية، لتلبية احتياجات القطاع الصحي الحكومي على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى إقامة المخازن التموينية على مستوى الدولة بالتعاون مع وزارة التموين، بهدف زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية وفقا للمناطق الأكثر احتياجا في المحافظات المختلفة.

حضر الاجتماع السيد أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمستشار محمد أبازيد، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضو مجلس إدارة صندوق مصر السيادي.

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