اللجنة الأولمبية تكرم محمد عصب .. خامس العالم بكمال الأجسام

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 06:34 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قام مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بتكريم لاعب كمال الأجسام محمد عصب الذي يستعد للمشاركة في بطولة مستر أولمبيا المقرر إقامتها في ولاية لاس فيجاس في الولايات المتحدة الأمريكية. 
حضر التكريم المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس الاتحاد المصرى للسباحة .
تم خلال التكريم تسليم درع اللجنة الأولمبية وزيارة المتحف الأولمبي بمقر اللجنة الأولمبية المصرية والذي يرصد تاريخ مشاركات مصر في الدورات الأولمبية. 
محمد عصب أحرز المركز السادس من قبل في بطولة العالم التي أقيمت في إسبانيا عام 2016 والمركز الخامس في البطولة التي أقيمت في الأردن في نفس العام ويستعد لخوض بطولتي رومانيا وإيطاليا قبل خوض بطولة مستر أولمبيا في لاس فيجاس بأمريكا تحت قيادة المدير الفني الإنجليزي نيل هيل في وزن 89 كيلو جراما .
أعرب محمد عصب خلال التكريم عن شكره لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية على هذا الإهتمام والتشجيع على تحقيق الانجازات وأنه يعمل من أجل الحصول على لقب بطولة مستر أولمبيا بعد هذا الدعم الكبير والفترة الحالية سيعمل على التدريب بقوة من أجل رفع راية مصر.

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