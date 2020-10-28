ليس نيمار.. برشلونة يخطط لاستعادة نجمه من باريس سان جيرمان

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 06:30 م
برشلونة
برشلونة
ريهام عبد المحسن
Advertisements

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن برشلونة الإسباني يرغب في إستعادة نجمه السابق الهولندي الشاب تشافي سيمونز الذي يلعب حاليًا في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأفاد موقع Le 10 Sport الفرنسي بأن النادي الكتالوني مُنفتح على فكرة التعاقد مع سيمونز لو لم يجدد عقده مع النادي الفرنسي الذي ينتهي في صيف 2020.

وأوضح الموقع الفرنسي أن النجم الهولندي كان قد رحل عن برشلونة في الموسم الماضي إلى باريس سان جيرمان أملاً في الحصول على وضع أفضل ومشاركات أكبر.

وألمح الموقع الفرنسي أن النجم الهولندي البالغ من العمر 17 عامًا الذي تعود أصوله إلى سورينام يُجيد اللعب في أكثر موقع في خط الوسط وخاصة كلاعب محور.

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية سيوة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

وليد سليمان يوجه طلبا مثيرا لـ"موسيماني"

منذ حوالي 7 ساعات

التفاصيل الكاملة بشأن مشروع إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يعثر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 9 ساعات

مد فترة التقدم بطلبات التصالح.. 9 قرارات جديدة من الحكومة

منذ ساعة و 16 دقيقة

الأهلي يضحي بنجم الفريق في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. أنباء عن تأجيل موقعة الزمالك ضد الرجاء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 21 ساعة

خاص - الأهلي يحسم مصير فتحي من المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مد مهلة التصالح

منذ ساعتين و 24 دقيقة

ثلاثي ناري يهدد عودة أكرم توفيق للأهلي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

منذ 39 دقيقة

حيثيات حكم بطلان لائحة نادي الزمالك

منذ ساعتين

عاجل .. بشري سارة لحجزي وحدات سكنية بمشروع"سكن مصر"

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:20 م

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مد مهلة التصالح

خاص - الأهلي يحسم مصير فتحي من المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا

05:12 م

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

11:19 ص

التفاصيل الكاملة بشأن مشروع إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

02:47 م

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

06:05 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه