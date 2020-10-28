ليس نيمار.. برشلونة يخطط لاستعادة نجمه من باريس سان جيرمان





كشفت تقارير صحفية فرنسية أن برشلونة الإسباني يرغب في إستعادة نجمه السابق الهولندي الشاب تشافي سيمونز الذي يلعب حاليًا في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.





وأفاد موقع Le 10 Sport الفرنسي بأن النادي الكتالوني مُنفتح على فكرة التعاقد مع سيمونز لو لم يجدد عقده مع النادي الفرنسي الذي ينتهي في صيف 2020.





وأوضح الموقع الفرنسي أن النجم الهولندي كان قد رحل عن برشلونة في الموسم الماضي إلى باريس سان جيرمان أملاً في الحصول على وضع أفضل ومشاركات أكبر.





وألمح الموقع الفرنسي أن النجم الهولندي البالغ من العمر 17 عامًا الذي تعود أصوله إلى سورينام يُجيد اللعب في أكثر موقع في خط الوسط وخاصة كلاعب محور.



