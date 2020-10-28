نوال جاسم تكشف عن تفاصيل برنامجها الجديد "الموضه مع نوال "

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 07:54 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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كشفت مصممة الأزياء الكويتيه نوال جاسم، عن تفاصيل برنامجها الجديد الموضة مع نوال، والذي من المنتظر أن يكون أكبر برنامج عربي متخصص في مجال الفاشون وعروض الأزياء، حيث سينطلق نهاية العام الجاري على احدى القنوات الفضائية.

ومن المفترض أن يكون هدف البرنامج الجديد كيف تتمكن الفتيات من الظهور بمظهر أنيق، وتعليمهن كيف تتمكن من ارتداء قطع ملابس مميزة تبرز جمالها، بجانب توفير كل الفرص التي تساعد أي فتاة أو سيدة على النجاح والإبداع في كل المجالات، من خلال استضافة الخبراء من كل المجالات.
يذكر أن نوال جاسم أحد أهم مصممي الأزياء في دوله الكويت وتستعد خلال الفترة المقبلة لاقامة مهرجان عرض أزياء سيكون هو الأكبر هناك.

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