الكحلاوي ومحمود التهامى وفرقة ابو شعرة للانشاد الدينى يتألقون فى صالون المحور

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 07:38 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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فى احتفالية دينية تتخللها نسائم الاحتفال بميلاد سيد الخلق من برنامج " صالون المحور "، حيث أقام د. الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، احتفالية خاصة بالمولد النبوى الشريف من صالون المحور الثقافي ستذاع غدا الخميس عبر شاشة قناة المحور الفضائية، بحضور مفتى الديار المصرية فضيلة الدكتور شوقى علام، وفضيلة الدكتور على جمعة مفتى الديار السابق، ونخبة من العلماء والمثقفين والمهتمين بالشأن العام

واحتضنت الاحتفالية نخبة من المنشدين الدكتور احمد الكحلاوى، ومحمود ياسين التهامى، وابو شعرة وفرقته، وابدعوا فى مدح رسول الله وسط سسعادة كبيرة من الحضور

وأعرب الدكتور حسن راتب عن سعادته بحضور فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، وفضيلة الدكتور على جمعة مفتى الديار السابق الاحتفالية والدكتور احمد الكحلاوى، ومحمود ياسين التهامى، وابو شعرة وفرقته، حيث نجتمع على حب رسول الله.

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