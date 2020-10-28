إطلالات ساحرة لكاتيا كعدي في مهرجان الجونة السينمائي

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 08:49 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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خطفت الإعلامية والممثلة اللبنانية ​كاتيا كعدي​ الأنظار بإطلالاتها الساحرة في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة.


وتألقت كاتيا بإطلالتين خلال فعاليات المهرجان، الإطلالة الاولى بفستان نيلي مخملي، بتوقيع المصمم اللبناني جو يازجي.

وتزين الفستان بحزام جميل فضي، وجاء تصميم الفستان مليئ بالأنوثة.

أما الإطلالة الثانية فهي بفستان زهري وأسود جميل من "كايت لندن" وحذاء من "فالنتينو" وحقيبة "لوي فيتون" ومجوهرات "ديما"، واعتمدت ماكياج من "Lancôme"، والشعر بتوقيع محمد الصغير.

إطلالات ساحرة لكاتيا كعدي في مهرجان الجونة السينمائي

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