خبر سار للزمالك قبل مواجهة الرجاء في دوري أبطال أفريقيا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 06:28 م
بوابة الفجر
أحمد السيد
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انتظم الثلاثي  يوسف إبراهيم "أوباما"  ومحمود علاء وعبدالله جمعة ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

 

وشارك  الثلاثي  في جزء من تدريبات الكرة، وفقاً للبرنامج الموضوع لهم، بالتنسيق بين الجهاز الفني والطبي للفريق، تمهيداً للمشاركة بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

 

وخضع  الثلاثي  خلال الفترة السابقة لبرنامج تأهيلي وعلاجي ، بسبب الإصابات المختلفة التي عانوا منها .

 

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الرجاء المغربي يوم الأحد المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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