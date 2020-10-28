تراجع كبير فى أسعار النفط مع زيادة المخزون الأمريكي

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 06:58 م
بوابة الفجر
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تراجعت أسعار النفط بشكل قوي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عقب إعلان بيانات المخزونات الأمريكية.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة عن ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع الماضي.

في حين ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي.

ويراقب المستثمرون تطورات إعصار "زيتا" في خليج المكسيك وتأثيره على الإنتاج، بالإضافة إلى مستجدات كورونا وتأثيرها على الطلب.

وبحلول الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر  بنسبة 3.9 بالمائة إلى 37.32 دولار للبرميل.

كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر  بنسبة 5.4 بالمائة إلى 39.96 دولار للبرميل.

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