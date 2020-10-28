تعاون مشترك بين الزراعة والري لتطهير المجارى المائية بالفيوم

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 06:17 م
بوابة الفجر
ريهام على
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قام الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم والمهندس أيمن نضر، وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال تطهير المجاري المائية وإزالة الحشائش لكافة المصارف ومتابعة مناسيب المصارف الأساسية، وذلك فى ضوء الاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات، حيث تم التوجيه بقيام الجهات المختصة بمصلحة الرى وهيئة الصرف بالمتابعة للانتهاء من أعمال التطهيرات قبل موسم أقصى الاحتياجا.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بالفيوم أن وزارتي الزراعة والري يتعاونون لمصلحة المزارعين وفي إطار تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تم التنسيق والتعاون بين مديرية الزراعة والإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم، حيث تم تطهير بعض الترع والمصارف وجاري العمل في باقي المصارف.

وأيضا المشاركة بشأن التوسع في مشروع الانتقال إلى نظم الري الحديثة؛ سواء الرش أو التنقيط أو الري تحت السطحي، مع تأكيد حصر كل المخالفين وتحرير الإنذارات لهم والحث على التحول إلى الري الحديث وزيادة الإنتاجية ونوعية الحاصلات الزراعية في ضوء التحديات المائية التي تواجهها الدولة المصرية.

وأشار وكيل وزارة الري بالفيوم ان الإجراءات التي تم اتخاذها بإدارات الرى والصرف من تطهير وازالة الحشائش من الترع والمصارف والاستعداد الكامل لمواجهه احتمال نزول السيول وكيفية تفادي أخطارها.
تعاون مشترك بين الزراعة والري لتطهير المجارى المائية بالفيوم
تعاون مشترك بين الزراعة والري لتطهير المجارى المائية بالفيوم
تعاون مشترك بين الزراعة والري لتطهير المجارى المائية بالفيوم
تعاون مشترك بين الزراعة والري لتطهير المجارى المائية بالفيوم
تعاون مشترك بين الزراعة والري لتطهير المجارى المائية بالفيوم
تعاون مشترك بين الزراعة والري لتطهير المجارى المائية بالفيوم
تعاون مشترك بين الزراعة والري لتطهير المجارى المائية بالفيوم
تعاون مشترك بين الزراعة والري لتطهير المجارى المائية بالفيوم
تعاون مشترك بين الزراعة والري لتطهير المجارى المائية بالفيوم
تعاون مشترك بين الزراعة والري لتطهير المجارى المائية بالفيوم

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