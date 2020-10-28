وزيرا العدل والسياحة والأثار يبحثان تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الفندقية

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 06:10 م
الاجتماع
الاجتماع
مـروة هيـكل
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اجتمع اليوم المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار بمقر ديوان عام وزارة العدل، وبحضور مسئولي وزارة العدل ووزارة السياحة والأثار.

حيث تناول الاجتماع دراسة استصدار تشريع يهدف لتيسير إجراءات تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، يتم بموجبه توحيد تعامل المتقدم لتلك الإجراءات مع جهة واحدة ممثلة في وزارة السياحة والأثار، والتي من جانبها تتعامل مع كافة الجهات المعنية القائمة على استصدار تلك التراخيص.

ومن جانبه قال الدكتور وزير السياحة والأثار أنه يوجه الشكر الي المستشار وزير العدل على جهوده ؛ بدعم وزارة السياحة والأثار في استصدار العديد من التشريعات سواء أثناء توليه حقيبة وزارة شئون المجالس النيابية أو وزارة العدل.

ومن ضمن هذه التشريعات قانون هيئة المتحف المصري الكبير، وقانون هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وقانون تجريم بيع الأثار المصرية بالخارج، وكذا دعم الوزارة في مشروع قانون صندوق السياحة والأثار المعروض على مجلس النواب، وإعداد مشروع قانون بوابة العمرة المصرية المعروض على مجلس الوزراء.

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