أمير منطقة الجوف يفتتح غدًا "مهرجان أيام العسل"

يفتتح الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف غدًا مهرجان أيام العسل الذي تنظمه أمانة المنطقة ممثلة في بلدية محافظة دومة الجندل بمركز المعارض في المحافظة.





وأوضح أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن المهرجان سيشارك فيه نحو 140 نحالاً في المنطقة ومحافظاتها لتسويق منتجاتهم من العسل ومشتقاته، وعرض ما لديهم من أفكار وطرق لتربية النحل والتعامل معه وكيفية استخراج العسل، حيث يزيد إنتاج المنطقة من العسل عن 28 ألف طن يتغذى على المحاصيل الزراعية المتنوعة.





وأكد أن دعم أمير منطقة الجوف لمناسبات المنطقة جعل منها وجهة سياحية جاذبة لتميزها بالكثير من المجالات وتنوع المهرجانات التي أوجدت فرص عمل لشباب وفتيات المنطقة وتسويق ما لديهم من منتجات مختلفة.