عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم





استقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور على تقديم طعن إلى مركز التسوية والتحكيم على قراره بشأن إلغاء لائحة النظام الأساسي التي تم اعتمادها عام ٢٠١٩.





وأكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك على بدء تجهيز ملف كامل للطعن على قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي بإلغاء لائحة النادي الأبيض وما ترتب عليها.





يذكر أن لجنة التسوية والتحكيم كان قد أعلن صباح اليوم عن إلغاء لائحة النظام الأساسى لنادي الزمالك وما ترتب عليها من إجراءات بناءً على دعوى من ممدوح عباس وهاني العتال.