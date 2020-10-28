رفع أكبر علم المصرى فوق سطح مياة البحر الأحمر بمدينة شرم الشيخ

شارك وائل حنفى المنسق العام لأحداث التحدى للربان البطل ولاء حافظ مع مجموعة من الشباب والغواصين المصريين بإنزال أطول علم مصرى فوق سطح مياه البحر الأحمر بمدينة السلام شرم الشيخ.

وأكد "وائل" عقب انتهاء الحدث بأن طول العلم يبلغ 1125 متر مربع وان اللجنة المنظمة قامت باختيار توقيت الأحداث بالتزامن مع احتفالات أكتوبر، وكذلك العيد القومي للقوات البحرية المصرية والاحتفال بأعياد سيناء.

وأضاف وائل حنفى على أن أحداث التحدى للربان البطل ولاء حافظ بشرم الشيخ هى فخر لكل المصريين وتسهم فى دعم وتنشيط السياحة المصرية داعياً الشباب المصرى للعمل والتنمية من أجل وطننا الحبيب مصر.