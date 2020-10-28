محافظ الفيوم يفتتح مدرسة عبد السلام كريم للتعليم الأساسي بسنورس

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 06:05 م
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements
افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مدرسة عبد السلام كريم للتعليم الأساسي بمنشاة سنورس بعد تطويرها، بالشراكة بين البنك الأهلى المصري ومؤسسة مصر الخير، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والأستاذة نرمين شهاب الدين رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلى المصري، والدكتور على فتحى عبد الرحيم رئيس قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة مصر الخير، والأستاذ محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم، والأستاذة إيمان زكى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم.

وعقب الافتتاح، تفقد محافظ الفيوم عددًا من الفصول الدراسية، وقاعات الحضانة، ومعملي العلوم والحاسب الآلي، ومعرض المشغولات اليدوية، وناقش التلاميذ حول أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة والحاسب الألي في العملية التعليمية، لافتًا إلى أهمية استغلال أعمال التطوير بالمدرسة التى وفرت البيئة المناسبة، للارتقاء بالمستوى الدراسي للتلاميذ.

كما التقي محافظ الفيوم بعددٍ من أهالي القرية، واستمع لمطالبهم وشكواهم، ووجه ببحث أفضل الحلول لتلك المطالب وهذه المشكلات.

الجدير بالذكر أن مدرسة عبد السلام كريم على مساحة 18 قيراطًا، وتضم الملاعب والساحات الخضراء والحديقة، والمبنى المدرسى يضم 17 فصلًا دراسيًا ومعاملًا للعلوم وآخر للحاسب الآلي، والمكاتب الإدارية وحجرتي المجال الزراعى والصناعي، وقاعة ألعاب الأطفال، وتستهدف تعليم 1447 طالبًا وطالبةً، بمراحل الحضانة والمرحلتين الابتدائية والإعدادية.
محافظ الفيوم يفتتح مدرسة عبد السلام كريم للتعليم الأساسي بسنورس
محافظ الفيوم يفتتح مدرسة عبد السلام كريم للتعليم الأساسي بسنورس
محافظ الفيوم يفتتح مدرسة عبد السلام كريم للتعليم الأساسي بسنورس
محافظ الفيوم يفتتح مدرسة عبد السلام كريم للتعليم الأساسي بسنورس
محافظ الفيوم يفتتح مدرسة عبد السلام كريم للتعليم الأساسي بسنورس
محافظ الفيوم يفتتح مدرسة عبد السلام كريم للتعليم الأساسي بسنورس
محافظ الفيوم يفتتح مدرسة عبد السلام كريم للتعليم الأساسي بسنورس
محافظ الفيوم يفتتح مدرسة عبد السلام كريم للتعليم الأساسي بسنورس
محافظ الفيوم يفتتح مدرسة عبد السلام كريم للتعليم الأساسي بسنورس
محافظ الفيوم يفتتح مدرسة عبد السلام كريم للتعليم الأساسي بسنورس
محافظ الفيوم يفتتح مدرسة عبد السلام كريم للتعليم الأساسي بسنورس
محافظ الفيوم يفتتح مدرسة عبد السلام كريم للتعليم الأساسي بسنورس
محافظ الفيوم يفتتح مدرسة عبد السلام كريم للتعليم الأساسي بسنورس
محافظ الفيوم يفتتح مدرسة عبد السلام كريم للتعليم الأساسي بسنورس

أخبار تهمك

خاص - الأهلي يحسم مصير فتحي من المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 19 دقيقة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مد مهلة التصالح

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل .. بشري سارة لحجزي وحدات سكنية بمشروع"سكن مصر"

منذ حوالي 8 ساعات

التفاصيل الكاملة بشأن مشروع إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يضحي بنجم الفريق في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

ثلاثي ناري يهدد عودة أكرم توفيق للأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

موسيماني يعثر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 8 ساعات

مد فترة التقدم بطلبات التصالح.. 9 قرارات جديدة من الحكومة

منذ ساعة

مفاجأة.. أنباء عن تأجيل موقعة الزمالك ضد الرجاء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية سيوة

منذ ساعة و نصف

وليد سليمان يوجه طلبا مثيرا لـ"موسيماني"

منذ حوالي 7 ساعات

حيثيات حكم بطلان لائحة نادي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:20 م

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مد مهلة التصالح

خاص - الأهلي يحسم مصير فتحي من المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا

05:12 م

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

11:19 ص

التفاصيل الكاملة بشأن مشروع إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

02:47 م

عاجل.. السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية سيوة

04:58 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه