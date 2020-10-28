محافظ الفيوم يفتتح مدرسة عبد السلام كريم للتعليم الأساسي بسنورس

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افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مدرسة عبد السلام كريم للتعليم الأساسي بمنشاة سنورس بعد تطويرها، بالشراكة بين البنك الأهلى المصري ومؤسسة مصر الخير، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والأستاذة نرمين شهاب الدين رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلى المصري، والدكتور على فتحى عبد الرحيم رئيس قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة مصر الخير، والأستاذ محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم، والأستاذة إيمان زكى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم.



وعقب الافتتاح، تفقد محافظ الفيوم عددًا من الفصول الدراسية، وقاعات الحضانة، ومعملي العلوم والحاسب الآلي، ومعرض المشغولات اليدوية، وناقش التلاميذ حول أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة والحاسب الألي في العملية التعليمية، لافتًا إلى أهمية استغلال أعمال التطوير بالمدرسة التى وفرت البيئة المناسبة، للارتقاء بالمستوى الدراسي للتلاميذ.



كما التقي محافظ الفيوم بعددٍ من أهالي القرية، واستمع لمطالبهم وشكواهم، ووجه ببحث أفضل الحلول لتلك المطالب وهذه المشكلات.



الجدير بالذكر أن مدرسة عبد السلام كريم على مساحة 18 قيراطًا، وتضم الملاعب والساحات الخضراء والحديقة، والمبنى المدرسى يضم 17 فصلًا دراسيًا ومعاملًا للعلوم وآخر للحاسب الآلي، والمكاتب الإدارية وحجرتي المجال الزراعى والصناعي، وقاعة ألعاب الأطفال، وتستهدف تعليم 1447 طالبًا وطالبةً، بمراحل الحضانة والمرحلتين الابتدائية والإعدادية.