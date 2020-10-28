فكري عبدالسلام يفوز بمقعد نقيب الصحفيين بالإسكندرية

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 06:05 م
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية، فوز فكري عبد السلام نقيب للصحفيين الإسكندرية، وذلك في انتخابات التجديد النصفي، وقد بدأت الانتخابات في الساعة 12 ظهرا بعد إكتمال النصاب، وتنتهي في الساعة الخامسة مساءا.

وتتضمن إنتخابات التجديد النصفى، إنتخاب كلا من رئيس النقابة الفرعية، وثلاثة من أعضاء المجلس، على أن تضم اللجنة المسئولة عن الانتخابات كلا من الزميلين السيد سعيد وهدى الساعاتي عضوى مجلس النقابة الفرعية بالاسكندرية، بمعاونة عدد من أعضاء الجمعية العمومية،والمرشحين على منصب رئيس النقابة الفرعية عقب إغلاق باب الترشيح هم:

1- عمرو حافظ محمد محمد "الجمهورية"
2- فكرى عبد السلام أبو ضيف  "الأهرام"
3- معوض رياض معوض محمد "الأحرار"

ولعضوية المجلس الزملاء:-
1- أميرة فتحي السيد جابر طلبه " الوفد"
2- بسمة الشحات السعيد عبد اللطيف "الديار"
3- جمال مجدي عبد القادر محمد "الجمهورية"
4- حسن محمود عبد الرحيم أبو شقرة   "الميدان"
5- رامي حمدي علي ياسين   " الأهرام"
6- شوكت سعد فرج عبد الموجود "الجمهوري الحر"
7- طارق فوزي عبد الحميد الفرماوى   "المصري اليوم"
8- عزت محمد أحمد السمرى "الجمهورية"
9- عصام سعيد محمد صبري "اخبار اليوم"
10- فهمي احمد سيد احمد سليمان "ميدان الرياضة"
11- هاني العوضي ابراهيم مصطفي "التحرير"

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