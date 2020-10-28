ما الفرق بين الذروة الأولى والثانية لكورونا في أوروبا؟.. طبيب يوضح

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 06:02 م
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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علق إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، على التصريحات التي خرجت اليوم من منظمة الصحة العالمية بأنه خلال الأسبوع الماضي تم تسجيل مليوني إصابة بفيروس كورونا.

وقال "عنان" في اتصال هاتفي على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأربعاء: "معظم هذه الإصابات في أمريكا وفرنسا والهند وإيطاليا وأسبانيا، وأغلب هذه الإصابات أعلى مما كانت عليه في الذروة الأولى خاصة في فرنسا".

وأشار إلى أن معظم الإصابات الحالية بالفيروس طفيفة، موضحًا أن الوفيات هذه المرة أقل من الذروة الأولى خاصة مع تمرس أغلب المستشفيات حول العالم في تقديم طرق العلاج السريعة للفيروس.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99084 حالات حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 170 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 106877 حالة من ضمنهم 99084 حالة تم شفاؤها، و6222 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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