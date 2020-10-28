إصابة 6 أشخاص في حوادث طرق متفرقة بالمنيا

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أصيب 6 أشخاص فى حوادث طرق متفرقة بالمنيا، مع تحرير محاضر بتلك الوقائع.



تلقي اللواء محمود خليل مدير امن المنيا، إخطارا يفيد إصابة 6 أشخاص في 3 حوادث طرق، منها إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم توك توك بأخر، بمركز مطاي، وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم سيارة بتوك توك بمركز أبوقرقاص، وإصابة أمين شرطة في حادث انقلاب دراجة بخارية بالطريق الأوسط بالمنيا الجديدة.



تم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة وتحررت محاضر بالمخالفات وتولت النيابة العامة التصرف.



كما تم نقل طالبة تدعى ن م م 19 سنه، طالبة، مقيمة بمركز العدوة، المنيا، عقب إصابتها بحالة تسمم غذائى اثر تناولها وجبة غذائية فاسدة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.

