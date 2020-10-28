زيدان مرشح لتدريب باريس سان جيرمان

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 05:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام إسبانية أن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي تواصلت مع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني من أجل تدريب الفريق الباريسي في الفترة المقبلة.

 

وأفاد برنامج التشيرنجيتو الإسباني بأن إدارة النادي الباريسي تواصلت مع زين الدين زيدان المدير الفني للملكي في الأسابيع الأخيرة الماضية.

 

وألمح البرنامج الإسباني أن الشكوك كانت تحوم حول إستمرار زيدان مع ريال مدريد في الفترة الماضية وخاصة بعد الخسارة على يد قادش في الدوري الإسباني ثم الخسارة على يد شاختار دونيتسك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا.

 

وحقق ريال مدريد مؤخرًا الفوز بالكلاسيكو ضد برشلونة 3-1، قبل أن يسقط في فخ التعادل أمام بوروسيا مونشنجلادباخ بدوري أبطال أوروبا.

 

وأوضح البرنامج الإسباني أن الحديث يدور في الفترة الأخيرة عن إمكانية رحيل الألماني توماس توخيل عن تدريب الفريق الفرنسي بسبب علاقته المتوترة مع إدارة باريس سان جيرمان وعدم رضاه عن ميركاتو الفريق في الصيف الماضي.

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