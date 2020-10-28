دار العلوم بالفيوم تنظم فعالية "في حب رسول الله" احتفالًا بذكرى المولد النبوي

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 05:57 م
بوابة الفجر
ريهام على
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تحت رعاية الدمتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور إمام عبد الفتاح، عميد كلية دار العلوم، نظمت الكلية احتفالية تحت عنوان (في حب رسول الله) بمسرح الإبداع بالكلية، احتفالًا بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك اليوم الموافق ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٠ بحضور أ.د صلاح العشيري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور وليد سعيد شيمي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عجيلة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية والطلاب الحاضرين.

وصرَّح أ.د صلاح العشيري أن ذكرى مولد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم تمثل احتفالا هامًا للمسلمين حول العالم، مؤكدًا على اعتزاز القيادة المصرية بقيم الإسلام المعتدلة.

فيما أشار أ.د وليد سعيد شيمي أن كلية دار العلوم تحرص على استغلال هذه المناسبة الطيبة للتأكيد على القيم النبوية الشريفة التي تحمل في طياتها رسالة عظيمة، وتمد يد السلام للجميع، مشيرًا إلى أن رسالة دار العلوم تؤكد على ذات المعنى وتحرص على غرس تلك القيم في عقول طلابها.

كما تضمن الحفل العديد من الفقرات منها القرآن الكريم والابتهالات والإنشاد الديني، وقد لاقى الحفل تفاعلًا كبيرًا من جميع الحاضرين.
دار العلوم بالفيوم تنظم فعالية "في حب رسول الله" احتفالًا بذكرى المولد النبوي
دار العلوم بالفيوم تنظم فعالية "في حب رسول الله" احتفالًا بذكرى المولد النبوي
دار العلوم بالفيوم تنظم فعالية "في حب رسول الله" احتفالًا بذكرى المولد النبوي
دار العلوم بالفيوم تنظم فعالية "في حب رسول الله" احتفالًا بذكرى المولد النبوي
دار العلوم بالفيوم تنظم فعالية "في حب رسول الله" احتفالًا بذكرى المولد النبوي
دار العلوم بالفيوم تنظم فعالية "في حب رسول الله" احتفالًا بذكرى المولد النبوي
دار العلوم بالفيوم تنظم فعالية "في حب رسول الله" احتفالًا بذكرى المولد النبوي
دار العلوم بالفيوم تنظم فعالية "في حب رسول الله" احتفالًا بذكرى المولد النبوي
دار العلوم بالفيوم تنظم فعالية "في حب رسول الله" احتفالًا بذكرى المولد النبوي
دار العلوم بالفيوم تنظم فعالية "في حب رسول الله" احتفالًا بذكرى المولد النبوي
دار العلوم بالفيوم تنظم فعالية "في حب رسول الله" احتفالًا بذكرى المولد النبوي
دار العلوم بالفيوم تنظم فعالية "في حب رسول الله" احتفالًا بذكرى المولد النبوي
دار العلوم بالفيوم تنظم فعالية "في حب رسول الله" احتفالًا بذكرى المولد النبوي
دار العلوم بالفيوم تنظم فعالية "في حب رسول الله" احتفالًا بذكرى المولد النبوي
دار العلوم بالفيوم تنظم فعالية "في حب رسول الله" احتفالًا بذكرى المولد النبوي
دار العلوم بالفيوم تنظم فعالية "في حب رسول الله" احتفالًا بذكرى المولد النبوي
دار العلوم بالفيوم تنظم فعالية "في حب رسول الله" احتفالًا بذكرى المولد النبوي
دار العلوم بالفيوم تنظم فعالية "في حب رسول الله" احتفالًا بذكرى المولد النبوي
دار العلوم بالفيوم تنظم فعالية "في حب رسول الله" احتفالًا بذكرى المولد النبوي
دار العلوم بالفيوم تنظم فعالية "في حب رسول الله" احتفالًا بذكرى المولد النبوي

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