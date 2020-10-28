'الطنطاوي' يدعو الشعب المصري للمشاركة بالمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان
الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 05:55 م
الفجر
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توجه المهندس خالد الطنطاوي مرشح حزب مستقبل وطن عن دائرة البساتين ودار السلام، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وللمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزاء، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وهو أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلامة.
وقال في بيان له: "نعلن عن اعتزاونا وتقديرنا للشعب المصري ولكل المسلمين، ونتمنى أن يزيح الله غمة الوباء، وأن تظل أمة المسلمين في خير وبركة".
كما دعا "الطنطاوي" جموع الشعب المصري، للمشاركة في الاستحقاق الدستوري، والنزول بكثافة للتصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، والتي تنعقد يومي 7 و8 من شهر نوفمبر المقبل.
وأضاف "الطنطاوي" في بيانه، أن المشاركة بالانتخابات، حق من حقوق كل مواطن، والذي يأتي انطلاقًا من المسؤولية الوطنية؛ نظرًا لأهميته في تعزيز المسيرة الديموقراطية بالدولة، واستكمالًا للتطور الذي تشهده الدولة في جميع المجالات، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مما يُعد انعكاسًا لثقافة المجتمع.
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