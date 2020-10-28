محافظة المنيا تنظم جولة تعريفية لشباب المستثمرين بالمجمع الصناعي

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نظمت محافظة المنيا، اليوم جولة تعريفية لعدد من الشباب بالمجمع الصناعي بالمنطقة الصناعية والذي يضم 68 وحدة، بتكلفة قدرها (272 مليون )، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية على الاهتمام بإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للشباب وصغار المستثمرين ودعمها المستمر لهم والحرص على خلق فرص عمل حقيقية لأبناء محافظة المنيا.



من جانبه، رافق المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة نائبا عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الشباب خلال جولتهم بالمجمع الصناعي، وجاء ذلك بحضور مروان محمد مدير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمهندس مصطفي خطاب ممثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندسة شدا إبراهيم، المدير التنفيذي لجهاز المنطقة الصناعية، وممثل بنك التنمية الصناعية، ومركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة.



وأكد السكرتير العام أن الجولة تأتي ضمن خطة المحافظة للترويج والتسويق للمجمع الصناعي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن الدولة تولي اهتماما كبيرًا بالمشروعات القومية العملاقة المنفذة في جميع المجالات بجميع محافظات الجمهورية، ومشيرًا الى أن مصر تشهد عهدًا جديدًا من خلال دفع عجلة التنمية والاسراع في تنفيذ تلك المشروعات بشكل غير مسبوق.



وأشار السكرتير العام للمحافظة أن السيد محافظ المنيا قدوجه بمشاركة الشباب في جميع ما يتم من مشروعات وأنشطة داخل المحافظة، وتعريفهم بما يتم انجازه على أرض الواقع من خلال مشاهدة المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، بهدف ترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى الشباب الذين يمثلون قاطرة التنمية المستدامة.



يذكر أن المحافظة عملت على التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعدد من البنوك لضرورة تقديم كافة التسهيلات لصغار المستثمرين والشباب، وتذليل الصعوبات التي تواجههم، وحرصا على زيادة الفرص الاستثمارية بالمحافظة وايجاد فرص عمل لائقة لهم تساهم في زيادة مستوى دخولهم ايمانًا بأن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هي العمود الفقري في التنمية المستدامة والاقتصاد المصري.

