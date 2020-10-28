محافظة المنيا تنظم جولة تعريفية لشباب المستثمرين بالمجمع الصناعي
الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 05:56 م
أحمد الخميسي - اسماء نجاتى
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نظمت محافظة المنيا، اليوم جولة تعريفية لعدد من الشباب بالمجمع الصناعي بالمنطقة الصناعية والذي يضم 68 وحدة، بتكلفة قدرها (272 مليون )، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية على الاهتمام بإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للشباب وصغار المستثمرين ودعمها المستمر لهم والحرص على خلق فرص عمل حقيقية لأبناء محافظة المنيا.
من جانبه، رافق المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة نائبا عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الشباب خلال جولتهم بالمجمع الصناعي، وجاء ذلك بحضور مروان محمد مدير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمهندس مصطفي خطاب ممثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندسة شدا إبراهيم، المدير التنفيذي لجهاز المنطقة الصناعية، وممثل بنك التنمية الصناعية، ومركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة.
وأكد السكرتير العام أن الجولة تأتي ضمن خطة المحافظة للترويج والتسويق للمجمع الصناعي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن الدولة تولي اهتماما كبيرًا بالمشروعات القومية العملاقة المنفذة في جميع المجالات بجميع محافظات الجمهورية، ومشيرًا الى أن مصر تشهد عهدًا جديدًا من خلال دفع عجلة التنمية والاسراع في تنفيذ تلك المشروعات بشكل غير مسبوق.
وأشار السكرتير العام للمحافظة أن السيد محافظ المنيا قدوجه بمشاركة الشباب في جميع ما يتم من مشروعات وأنشطة داخل المحافظة، وتعريفهم بما يتم انجازه على أرض الواقع من خلال مشاهدة المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، بهدف ترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى الشباب الذين يمثلون قاطرة التنمية المستدامة.
يذكر أن المحافظة عملت على التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعدد من البنوك لضرورة تقديم كافة التسهيلات لصغار المستثمرين والشباب، وتذليل الصعوبات التي تواجههم، وحرصا على زيادة الفرص الاستثمارية بالمحافظة وايجاد فرص عمل لائقة لهم تساهم في زيادة مستوى دخولهم ايمانًا بأن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هي العمود الفقري في التنمية المستدامة والاقتصاد المصري.
من جانبه، رافق المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة نائبا عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الشباب خلال جولتهم بالمجمع الصناعي، وجاء ذلك بحضور مروان محمد مدير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمهندس مصطفي خطاب ممثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندسة شدا إبراهيم، المدير التنفيذي لجهاز المنطقة الصناعية، وممثل بنك التنمية الصناعية، ومركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة.
وأكد السكرتير العام أن الجولة تأتي ضمن خطة المحافظة للترويج والتسويق للمجمع الصناعي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن الدولة تولي اهتماما كبيرًا بالمشروعات القومية العملاقة المنفذة في جميع المجالات بجميع محافظات الجمهورية، ومشيرًا الى أن مصر تشهد عهدًا جديدًا من خلال دفع عجلة التنمية والاسراع في تنفيذ تلك المشروعات بشكل غير مسبوق.
وأشار السكرتير العام للمحافظة أن السيد محافظ المنيا قدوجه بمشاركة الشباب في جميع ما يتم من مشروعات وأنشطة داخل المحافظة، وتعريفهم بما يتم انجازه على أرض الواقع من خلال مشاهدة المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، بهدف ترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى الشباب الذين يمثلون قاطرة التنمية المستدامة.
يذكر أن المحافظة عملت على التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعدد من البنوك لضرورة تقديم كافة التسهيلات لصغار المستثمرين والشباب، وتذليل الصعوبات التي تواجههم، وحرصا على زيادة الفرص الاستثمارية بالمحافظة وايجاد فرص عمل لائقة لهم تساهم في زيادة مستوى دخولهم ايمانًا بأن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هي العمود الفقري في التنمية المستدامة والاقتصاد المصري.