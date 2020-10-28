8 نصائح للتغذية العلاجية للحفاظ علي نضارة البشرة تقدمها نورا مقشط

مع ازدياد الشغف للوصول للوزن المثالي وشكل الجسم المواكب لعصرنا حالياً، لا يجب ان ننسي تغذية البشرة .. فعلي الرغم من توافر تقنيات تجميل البشرة المختلفة من فيللر و بوتكس او خيوط التجميل التي اصبحت في متناول الجميع و لم تعد خاصه بالمشاهير فقط كما كان الحال، وأصبحت الحل الاسهل والمثالي لشحوب او تهدل الوجه الناتج عن فقدان الوزن بصوره كبيرة، الا ان الدكتورة نورا مقشط أخصائي التغذية العلاجية والتجميل والتنسيق للقوام، اكدت ان تغذيه البشره داخلياً بنظام صحي و تكلفه بسيطة تأتي في المقدمة و هي أفضل من الكريمات و مستحضرات التجميل باهظة الثمن و التي لا تكفي وحدها للحصول علي بشره صحية نضرة و خالية من الشوائب.

وأضافت نورا مقشط أن الحصول علي بشرة صحية يجب استخدام العناصر الغذائية الاتية:

-الشاي الاخضر: اشهر المشروبات العشبية المعروفة بدورها في محاربة علامة الشيخوخة والتقدم في العمر، وذلك بفضل ما تحويه من مضادات للأكسدة غنية، احرصو على تناول الشاي الاخضر يومياً ولكن في فترة بعيدة عن مواعيد الوجبات ..

- الحمضيات: مصدر لمضاد اكسدة مهم جداً وهو فيتامين C الذي يلعب دوراً اساسياً في بناء الكولاجين المسؤول عن تجديد الخلايا ومرونة الجلد . لذا فنوعوا بمصادر الحمضيات المختلفة من الليمون والبرتقال واليوسفي و الجريب فروت ..

-البقوليات: مصدر غني جداً بالبروتينات والالياف والحديد والزنك ومجموعة فيتامينات B. وكلها عبارة عن عناصر غذائية مهمة جداً للحفاظ على صحة البشرة والشعر، ونقصها عادة ما يرتبط بمشاكل تتعلق بتساقط الشعر او تشققه، وجفاف البشرة وشحوبها ومشاكل عديدة اخرى. انصح بالعدس أو الحمص ضمن نظامك الغذائي..

- السبانخ: هي احد الورقيات المعروفة بكونها مصدر للحديد والمواد المضادة للاكسدة. وهو مصدر جيد للفيتامينات B و C و E والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم.

-الجزر: اشهر الخضروات الغنية بالبيتا كاروتين مهم لجمال البشرة ونضارتها. فهو احد مضادات الاكسدة المقاومة للجذور الحرة وللعوامل المسببة لتشيخ الجلد والبشرة. فكوب من عصير الجزر المنعش يومياً سيكون مصدر قليل بالسعرات الحرارية لكنه عالي جدا بقيمه الغذائية للجسم والبشره .

-الجوز: أحد المصادر الغنية جدا بالأحماض الدهنية مثل الأوميغا 3 المهمة جدا لصحة البشرة ولتقوية الشعر وحمايته، كما ويعتبر الجوز مصدر غني بفيتامين E والذي يعتبر مهم جدا لحماية خلايا الجسم المختلفة بكونه مضاد اكسدة قوي، وضروري لصحة الشعر والعينين والبشرة. فقط ٣-٤ حبات يوميه من الجوز تكفي .

-سمك السلمون: اشهر الاسماك الدهنية الغنية جدا بالاوميغا 3 المهم جدا لبشرة رطبة ونضرة، فهو يعمل على وقاية البشرة الجفاف. كما ويعتبر الاوميغا 3 مضاد فعال للالتهابات الجلدية، ومساهم في علاج حب الشباب والوقاية منه. لذا فاحرص على تناوله وتأكد من أن يتم تحضيره بطريقة صحية. بعيداً عن القلي.

-غذو اجسادكم بالمياه: فالماء هوا الوسط الاهم الذي يتم فيها كافة العمليات الحيوية للجسم ويحافظ علي رطوبة الجلد والبشرة ووقايتها من الجفاف وتعزيز الكلي والكبد وتخليصه من السموم .