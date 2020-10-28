السجن 12 عام والفصل من الوظيفة عقوبة من ينتقد أردوغان بقراراته

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 05:50 م
بوابة الفجر
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 طالب الادعاء العام في تركيا بحبس عامل تركي لمدة 12 عامًا بتهمة إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك بعد احتجازه في العام الماضي على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيها الرئيس، منها موقع"تويتر".

  

وذكر موقع "تركيا الآن": كان العامل التركي الذي يدعى «محترم تشيتناق»، الذي يعول طفلين، قد فصل من وظيفته قبل عام بتهمة إهانة رئيس الجمهورية عبر منشوراته على موقع التواصل الاجتماعي، وقامت الشرطة حينها بمداهمة منزله وإلقاء القبض عليه، وبرز اسم الرئيس التركي كمشتكٍ في لائحة الاتهام التي أعدها مكتب الادعاء.

 

 

 

كان تشيتناق قد شارك منشورًا عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي في 25 أغسطس 2019 قال فيه «حدث انقلاب متوقع في بلدك، وأنت كنت في إجازة بماماريس»، وأضاف: «فعل رئيس بلدية إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو ما لم تتمكن من فعله خلال 25 عامًا».

 

 

وأكد تشيتناق أنه لم يكن يعلم أن ما كتبه جريمة، بينما طالب الإدعاء العام بسجنه لمدة تصل إلى 12 عامًا.

 

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