موعد مقترح لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين النصر والهلال

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 05:03 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إنتهت يوم أمس الثلاثاء مباراتي الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وتحدد طرفي المشهد الختامي بين الهلال والنصر حيث تغلب الأول على أبها بثنائية نظيفة فيما تغلب الثاني على الأهلي بهدفين مقابل هدف.


وأكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة من المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء أن الموعد المُقترح لإقامة مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2019 – 2020 بين الهلال والأهلي سيكون يوم 28 نوفمبر القادم بالرياض.


وقالت صحيفة الإقتصادية السعودية أن هذا الموعد سيكون مناسباً خاصةً أنه سيكون متاح وغير متداخل مع المباريات في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

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