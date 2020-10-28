برشلونة يوافق على المشاركة في دوري السوبر الأوروبي

وافق نادي برشلونة الإسباني، على المشاركة في مشروع "دوري السوبر الأوروبي"، وذلك بناء على تصريحات رئيس النادي الكتالوني المستقيل جوسيب ماريا بارتوميو.







وتحوّلت الشائعات إلى حقيقة مع استدعاء بارتوميو وسائل الإعلام للإعلان عن استقالته، فقد رمى الرئيس السابق قنبلة إعلامية صغيرة.







قال بارتوميو "وافق مجلس الإدارة على قبول الشروط المسبقة للمشاركة في الدوري السوبر الأوروبي لكرة القدم بين الأندية"، موضحاً أن "قرار المشاركة في هذه المسابقة، يحتاج إلى التصديق من جمعية ممثلي سوسيوس (المشجعون-المساهمون) لبرشلونة".







وهذا أول تأكيد رسمي لمشروع الدوري المغلق بين كبار أندية "القارة العجوز".







وكانت الصحف البريطانية كشفت الأسبوع الماضي عن الخطوط العريضة لهذه البطولة.







وأشارت "سكاي سبورت" في 20 الجاري إلى أن المفاوضات الخاصة بانشاء هذه المسابقة التي ستنافس بطولات الاتحاد الاوروبي على غرار دوري الأبطال ويوروبا ليغ، على وشك التحقق.







ومن المفترض أن تجمع هذه البطولة "السوبر" أفضل 18 ناديا في البطولات الأبرز في أوروبا، مع اجراء مباريات فاصلة في نهاية كل موسم، على طريقة نظام التجمع الذي أقيم في أغسطس (آب) الماضي بين ثمانية أندية في دوري الأبطال الأخير في لشبونة، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.







يمكن لمشروع مماثل أن يصطدم بالعديد من المنتقدين: الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الضامن لنظام أكثر جدارة، حيث يتعين على الاندية التأهل من خلال بطولاتها المحلية إلى المسابقات القارية.







وكرر الاتحاد الأوروبي معارضته القوية للدوري السوبر، وقال في رد على سؤال لفرانس برس أن رئيسه السلوفيني ألكسندر تشيفيرين "أشار بوضوح في مناسبات عدة معارضة الاتحاد القاري بقوة انشاء الدوري السوبر".







أضاف "مبادىء التضامن، الصعود، الهبوط والدوريات المفتوحة غير قابلة للتفاوض. هذا هو السبب وراء كرة القدم الأوروبية ويجعل من دوري الأبطال أفضل مسابقة رياضية في العالم".







وكان رئيس الاتحاد الدولي جاني انفانتينو نفى الاسبوع الماضي دعمه للبطولة الجديدة، وقال في حديث لصحيفة سويسرية "أنا مهتم بكأس العالم للاندية وليس الدوري السوبر".







ثم هناك المدافعون عن الأندية المتوسطة والصغيرة التي سيتم إقصاؤها على الأرجح من الدوري السوبر، أو تكون عاجزة عن الاستمرار بجدول مباريات مزدحم.







وكان رئيس الاتحاد الأوروبي السلوفيني ألكسندر تشيفيرين قد استبعد في أغ سطس (آب) الماضي في مقابلة مع فرانس برس فكرة الدوري السوبر "أي دوري سوبر بين 10، 12، 24 نادياً سيصبح مملاً. عندما تستمعون إلى نشيد دوري الأبطال، تعرفون عما نتحدث.. لا أرى كيف يمكن أن يكون ناجحاً، حتى لو حاولوا القيام بذلك".









رأي مماثل عبر عنه رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس "هذه المشاريع تحت الأرض تبدو جيدة فقد عندما تفكر فيها الساعة الخامسة صباحا بعد ليلة تقضيها في الحانة".







ردّ تيباس الثلاثاء فوراً على تصريحات الإداري الكاتالوني مغرّدا على تويتر "لسوء حظ بارتوميو، يعلن في اليوم الأخير (من ولايته) المشاركة في مسابقة شبح تقود برشلونة إلى الخراب، وتؤكّد جهله في صناعة كرة القدم".



يشكّل هذا المشروع المنبوذ من رؤساء روابط الدوريات، رافعة اقتصادية جدية لأندية تهاوت ميزانياتها في أزمة تفشي فيروس "كوفيد-19" بدءا من الربيع الماضي.







بحسب "سكاي سبورت" يبلغ تمويل البطولة الجديدة 6 مليارات دولار أميركي، مضمونة من خلال تمويل حقوق البث التلفزيوني للحدث. يمكن لكل ناد تلقي "مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية" نتيجة مشاركته بحسب الصحف البريطانية.







أصرّ بارتوميو الثلاثاء "سيضمن الدوري السوبر الأوروبي أن يستمر النادي بالانتماء إلى سوسيوس (الجماهير). نتفرد بكوننا لا نوزّع الأرباح، بل تُخصَّص للاستثمارات الرياضية والميراثية"، مضيفاً أن "النادي يتمتع بصلابة لا جدال فيها".







وأعلن برشلونة مطلع الشهر الجاري ان خسائره بلغت 97 مليون يورو (114 مليون دولار أميركي) للموسم الماضي، فيما وصلت قيمة ديونه إلى 488 مليون يورو.







وكانت مشاريع اصلاح البطولات القارية محط جدل كبير في الأشهر الاخيرة، وذلك بعد نهاية عقود حقوق النقل التلفزيوني عام 2024، إذ تحاول أندية الطليعة الدفع نحو انشاء بطولة نخبوية تنتقدها أندية أخرى وروابط الدوريات المحليات.